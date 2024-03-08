الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

الثقافة

خالد إسماعيل عن روايته "أبو القمصان": قراءة في الموروث الفكري والثقافي للجنوب

غلاف الرواية
غلاف الرواية

تصدر قريبا عن دار ميريت للنشر والتوزيع بالقاهرة، رواية " أبو القمصان" جديدة للكاتب الروائى خالد إسماعيل.

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وتأتى الرواية بعد صدور الطبعة الثانية من مجموعته القصصية "مقتل بخيته القصاصة"عن نفس الدار نفسها.

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وقال خالد إسماعيل عن الرواية: "روايتى "أبو القمصان" تعد قراءة للموروث الفكرى والثقافى للصعيد والجنوب المصرى، من خلال محاولة للتعرف على السيرة الهلالية، وانعكاس وجود قبائل "التغريبة " التى مازالت مستقرة فى محافظات الصعيد، ومازالت تتبنى رواية ما جرى فى نجد والحجاز ثم فى "بلاد المغرب" العربى،وذلك من خلال إحياء شخوص السيرة وتسمية أشخاص بأسماء أبطال السيرة، مثل "ابو القمصان" ـ البطل المساعد للمقاتل القائد أبى زيد الهلالى ـ وهناك ثنائية معاصرة تقدمها الرواية تتمثل فى "سعيد جوهر أبوالقمصان " و"يونس الهلالى " وهى تنائية تذكر القارئ بثنائية "أبوزيد الهلالى وأبو القمصان" والجديد فى هذه الرواية،رصدمصائر الشخوص فى مساكنهم الجديدة فى "شبرا" و"شرق القاهرة " بعد انتقالهم من النجوع الجنوبية، وتمردهم على قانون "السيد والعبد" الذى ظل سائدا فى القرن العشرين، وتقدم الرواية حكايات الصعيد وعاداته وتقاليده من خلال ما ترويه الجدة "مراسيلة فرج الله" والجد" أبو القمصان خيرالله".

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "ترصد رواية أبو القمصان تحولات جرت على المجتمع مثل مجانية التعليم ودورها فى تغيير المواقع الإجتماعية ومن خلال الأحداث تظهر محاولة "سعيد جوهر أبو القمصان " الشاعر المثقف الذى يرفض الخضوع لتصورات والده الشيخ السلفى ويهجر بيت العائلة ويلتحق بصديقه "يونس الهلالى " ويتعرف إلى الباحثة "ناهد الصياد" ثم يتعرض لمؤامرة جعلت منه قاتلا ومجرما،وينتهى به تمرده فى السجن محكوما بالسجن المؤبد.

وحول موقع رواية "أبوالقمصان " فى مسيرته ومشروعه الروائية؛ تابع خالد إسماعيل: "هى امتداد للروايات التى صدرت فى السابق مثل "عقد الحزون ـ 1999" و"عرق الصبا ـ 2019" ومجموعات القصص، وتقدم زوايا جديدة وقراءة لمجتمع الصعيد وتاريخه وموروثه الثقافى ذى الخصوصية المعروفة، وهى تجمع بين الماضى والحاضر، وترصد التفاعل بين التاريخ والواقع المعاش من خلال مايرويه "سعيد جوهرأبوالقمصان " وما عاشه فى "القاهرة " ـ المجتمع الجديد للعائلة ـ وما سمعه من الجدة والوالدة والعم عن الحياة السابقة للعائلة فى الصعيد وبالتحديد محافظة سوهاج.

غلاف الرواية
دار ميريت للنشر والتوزيع رواية أبو القمصان خالد إسماعيل مقتل بخيتة القصاصة أبو القمصان الروائى خالد إسماعيل

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