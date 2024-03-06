"الأستاذ عارف وأصول التسويق الثقافي".. كتاب جديد لمحمد سيد ريان

صدر مؤخرًا، عن دار المعارف للنشر والتوزيع، كتاب "الأستاذ عارف وأصول التسويق الثقافي" للكاتب والباحث في التاريخ الثقافي وخبير التسويق الرقمي محمد سيد ريان.

ويتناول الكتاب حكاية الأستاذ عارف الذي ظهر كنموذج بارز في مجال الثقافة منذ أكثر من 60 عامًا، حيث تصدر أكبر حملة إعلانية في تاريخ الثقافة المصرية والعربية، وأستمرت نحو 10 سنوات ( 1963 إلي 1973 ).

وينقسم الكتاب لـ 5 فصول رئيسية، وفصل سادس زائد..

الفصل الأول، وخصصه لتناول شخصية استثنائية في حياتنا الثقافية وهو الدكتور السيد أبو النجا – مبتكر الشخصية وصاحب الفكرة – وحاول فيه إلقاء الضوء علي دوره وأفكاره الإبداعية والملهمة.

أما الفصل الثاني فقد تناول إعلانات الكتب علي مدار اكثر من 100 عام، منذ البدايات والمحاولات الأولي نحو التسويق الثقافي.

الفصل الثالث هو المحور الأساسي للكتاب وتناول فيه شخصية الأستاذ عارف وإعلاناته المختلفة بالتفصيل والتحليل.

وفي الفصل الرابع، ركز علي إعلانات الأستاذ عارف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بإعتباره أبرز فاعلية ثقافية علي مدار العام.

أما الفصل الخامس فقد تناول فيه المباديء التي تضمنتها إعلانات الأستاذ عارف في النشر والتسويق والتي تصلح لتكون دستور ثقافي لكل العاملين بالصناعات الثقافية.

أما الفصل السادس فهو يعبر عن رؤية شخصية للمؤلف لتوضيح أهمية التسويق الثقافي بطرح جديد في ضوء المتغيرات الجديدة في عصر الذكاء الإصطناعي، وكان غرضه من هذا الفصل ألا يتوقف القاريء عند الناحية التاريخية في الموضوع ولكن يستلهم منها الهدف ويستكمل بالتعرف علي الجديد في هذا المجال.

والكتاب عمل استقصائي وبحثي يتضمن كشف ثقافي نادر من كتابات وصور لتجربة من أروع التجارب من أجل تسويق المنتج الثقافي.

جدير بالذكر أن هذا الكتاب هو جزء من مشروع ثقافي يعمل عليه المؤلف منذ سنوات للتسويق للمنتج الثقافي، ومن ابرز مؤلفاته " ثقافة مابعد كورونا " و" الثقافة سنة 1973.. سيرة شعبية لحرب أكتوبر " و" تسويق المنتج الثقافي في عصر الثقافة الرقمية " الذي حصل علي جائزة أفضل كتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2018.