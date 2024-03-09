إحداها من الرجل الأعمى لابن زياد.. كيف وظف يسري الجندي النبوءة في أعماله؟

تحل اليوم ذكرى رحيل الكاتب الكبير يسري الجندي، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2022.

ويسري الجندي قام بتوظيف النبوءة في العديد من الأعمال الدرامية، ومنها نبوءة طارق ابن زياد، يحكي يسري الجندي عن النبوءة في حوار سابق معه لـ"الدستور" فيقول:" قدمت مسلسل الطارق بطولة ممدوح عبد العليم وخالد زكي وعبد الرحمن أبو زهرة، وإخراج أحمد صقر، وفي الطارق كان هناك الرجل الأعمى الذى تنبأ لـ«ابن زياد» بأنه سيكون له شأن فى الإسلام، ولم يكن «ابن زياد» قد أسلم بعد، وفعل حين التقى بالمسلمين، وتأكدت النبوءات".

النبوءة

وليس في مسلسل الطارق وحدها ولكن في العديد من الأعمال التي قدمها على الشاشة ومسرحيا، يقول يسري الجندي:" النبوءة هى وجه من أوجه المعرفة الروحية الوجدانية، وستجد أن فى كل عمل من الأعمال الكبرى هناك نبوءات، حتى فى الأعمال الاجتماعية وظفت النبوءات.. فى الأخير وظفت النبوءة، ولا أزعم أننى وصلت لمرحلة المتصوفة، لأن المجاهدة محاصرة فى واقع مؤلم وبشع، فأنا لم أصل ولكن إيمانى قوى بالله وأنه موجود ومسيطر ومهيمن وخلف كل حركة البشر.

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