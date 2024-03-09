السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"ذاكرة صفراء" و"بدون إعادة".. 4 عروض جديدة لنوادي المسرح الإقليمي

عروض جديدة لنوادي
عروض جديدة لنوادي المسرح الإقليمي

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح بإقليم شرق الدلتا الثقافي، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر".

"الانفتاح وتبادل الثقافات" فى نقاشات قصور الثقافة بالمنيا

وشهد المسرح المكشوف بقصر ثقافة الطفل بالمنصورة 4 عروض مسرحية جديدة، جاء العرض الأول بعنوان "ذاكرة صفراء"، تأليف عباس الحايك، وإخراج أحمد مصطفى، وتدور أحداثه العرض حول شخصية "أنسي" الذي يعيش وحيدا بمنزله، بعد أن تشوه جسده بسبب قنبلة أودت أيضا بحياة والدته، ويؤثر ذلك على نفسيته، الأمر الذي يجعله يحيا مع شخصيات من نسج خياله ومنها شخصية "أمل" التي تساعده لكي يتخطى أزمته ويتغلب على مخاوفه.

txt

"مبدعون مختلفون".. قصور الثقافة تُدشن فعاليات الأسبوع الثاني للمبادرة

أما العرض الثاني فجاء بعنوان "بدون إعادة" تأليف وإخراج إسلام محسن، وتدور أحداثه حول البطل الذي يعاني من ضغوطات ومشاكل حياتية إلى أن يقابل المخترع توماس الذي يمنحه جهازا للتحكم في كل شيء من حوله، فيحاول أن يستخدم الجهاز لكي يتخطى الأحداث التي تسبب له الأرق والضغوط، وتمر السنوات ويكتشف الجانب الآخر والمظلم لاستخدام هذا الجهاز.

وجاء العرض الثالث بعنوان "رصد خان"، تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج محمد أنور، وتدور أحداثه داخل قصر يعيش به "ابن غانم" الجد الذي أمضى حياته بحثا عن كنز قارون المدفون تحت قصره، ويحاول الأحفاد البحث عن الكنز الذي لن يتم الحصول عليه إلا بقتل بعضهم البعض.

بينما جاء العرض الرابع بعنوان "سبع ليالي" وهو مأخوذ عن نص "الأشجار تموت واقفة" للكاتب الإسباني ألخاندرو كاسونا، وتؤكد فكرته على أن السبيل الوحيد للتغلب على الصعاب هو مواجهتها، من خلال تناول قصة الجد والجدة اللذان يقيمان بمنزل متوسط الحال بأحد أحياء القاهرة في منتصف القرن الماضي ويرعاهمها خادمتان، وتتوالى الأحداث. العرض دراماتورج صالح محمد صالح وأحمد منصور، وإخراج السعيد كامل السعيد.

العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتأتي ضمن عروض إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر.

ويشهد إقليم شرق الدلتا هذا الموسم تقديم 36 عرضا مسرحيا منها 10 عروض لفرع ثقافة دمياط، 12 لفرع ثقافة الشرقية، بينما يقدم فرع ثقافة الدقهلية 14 عرضا.

عروض جديدة لنوادي المسرح الإقليمي
عروض جديدة لنوادي المسرح الإقليمي
عروض جديدة لنوادي المسرح الإقليمي
عروض جديدة لنوادي المسرح الإقليمي
عروض جديدة لنوادي المسرح الإقليمي
عروض جديدة لنوادي المسرح الإقليمي
IMG-20240309-WA0011
IMG-20240309-WA0011
وزارة الثقافة قصور الثقافة إقليم شرق الدلتا الثقافي مسرح فى كل حتة في مصر المسرح المكشوف قصر ثقافة الطفل

الأكثر قراءة

موقف على معلول النهائى من التجديد لـ الأهلى.. وآخر تطورات المفاوضات

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

الرئيس يعاتب رجال الدين بشأن أزمة الدولار: "إزاى متكلمتوش فى حرمانية هذا السلوك"

الرئيس: مفيش دولارات خرجت من البلد بسبب فساد مسئولين

الرئيس: ما عاتبتش حد فى أزمة الدولار.. وقلت للحكومة تحل الموضوع مع أجهزة الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة

الغارات والقصف المدفعى متواصل على غزة فى اليوم 155 من العدوان الإسرائيلى

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان