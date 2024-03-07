"مبدعون مختلفون".. قصور الثقافة تُدشن فعاليات الأسبوع الثاني للمبادرة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الأسبوع الثاني من مبادرة "مبدعون مختلفون" المنفذة بمحافظة الجيزة، تحت شعار "نحن معكم" لتنمية مهارات طلاب المدارس من ذوي القدرات الخاصة، وتأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

بدأت الفعاليات أمس من مدرسة الشيخ عبد الجليل للتربية الفكرية بأطفيح، بمحاضرة بعنوان "الثقة بالنفس لمواجهة الصعاب والتحديات" قدم خلالها محمد على عدد من النصائح لتعزيز الثقة بالنفس كونها مفتاح النجاح في الحياة الشخصية والمهنية، تلا ذلك ورشة تفاعلية لتنمية مهارات التواصل، وورشة فنية لتعليم الرسم والتلوين، وأخرى لعمل تشكيلات بالطين الأسواني.

واستمرارا للفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، نظم بيت ثقافة المتانيا عددا من الأنشطة لطلاب مدرسة الوحدة للتربية الفكرية، منها عرض مسرح عرائس تقديم عماد حسني، تلاه ورشة فنون تصميم فانوس رمضان، وأخرى لعمل مجسم للأهرام باستخدام الكرتون والفوم تنفيذ زينب جمعة.

جاءت الفعاليات بحضور كل من أحمد ماهر رئيس قسم تكافؤ الفرص، وأمل عبد الفتاح سكرتير الوحدة المحلية بالمتانيا، وذلك ضمن أنشطة فرع ثقافة الجيزة، المنفذة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.