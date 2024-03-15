الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

الأحد.. انطلاق فعاليات البرنامج الرمضاني لصندوق التنمية الثقافية

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش أولى فعاليات البرنامج الثقافي والفني لشهر رمضان المعظم، ١٤٤٥، بمركز إبداع قبة الغوري في التاسعة مساء الأحد  7 رمضان الموافق ١٧ مارس الجاري. 

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يقدم الفنان الكبير انتصار عبدالفتاح، حفل جديد لعشاق فرقة (سماع) للإنشاد والموسيقى الروحية بالاشتراك مع فرقة الحور.


ومن المقرر أن تقدم الفرقة باقة متنوعة من أجمل الأناشيد الدينية والمدائح النبوية احتفالا بشهر رمضان.


جدير بالذكر أن البرنامج الثقافي والفني لشهر رمضان ١٤٤٥ يحتوى على باقة من الحفلات المتنوعة لكبار الفنانين أبرزهم الفنان وائل الفشني، علي الهلباوي، منال محي الدين، عامر التوني..  ويستمر بمختلف مراكز الإبداع حتى يوم ٢١ رمضان.

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