الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

صندوق التنمية الثقافية يناقش قصة الطفل بين الأدباء الكبار والمبدعين الصغار

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

يقيم نادي القصة برئاسة الكاتب محمد السيد عيد بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية والمركز القومي لثقافة الطفل ندوة "قصة الطفل بين الأدباء الكبار والمبدعين الصغار" غدا السبت ٩ مارس ببيت الست وسيلة، بيت الشعر فى الخامسة والنصف عصرًا.

ويشارك في الندوة من الأدباء الكبار أحمد زحام، منتصر ثابت، صفاء عبد المنعم، عبده الزراع، زهراء سلامة، أحمد عبد العليم، وليد كمال.

ويشارك من المبدعين الصغار الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير والقائمة القصيرة التى تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، أحمد عبد الناصر، فريدة سمير، شكران حسين، فريدة مجدي، سارة السيد رجب، ياسين السيد رجب، عبد الرحمن محمد ماهر، أحمد الحسين، لوجين الفيل، إهداء عادل، يحيى مصطفى، كرمة عبد المنعم، رحمة رأفت.

يدير اللقاء الكاتبة منى ماهر  ويكرم الكاتب محمد ناصف المبدعين الصغار بشهادات تقدير  من المركز القومي لثقافة الطفل .

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صندوق التنمية الثقافية نادي القصة صالون نفرتيتي المركز القومي لثقافة الطفل قصر الأمير طاز ببيت الست وسيلة جائزة الدولة للمبدع الصغير

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