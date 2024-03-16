السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"خسائر فادحة وكومة تراب".. كواليس 5 ساعات في تبريد حريق استوديو الأهرام

حريق استوديو الأهرام
حريق استوديو الأهرام

«خسائر بالملايين وحريق يلتهم لوكيشن مسلسل المعلم»..في الثانية فجرًا شب حريق هائل داخل استوديو  الأهرام في الجيزة واستمر لساعات حتى تم إخماده عقب 5 ساعات من اندلاعه.. في هذا التقرير نرصد التفاصيل الكاملة.

تفاصيل معاينة النيابة: كومة تراب

قررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث.

وجاءت المعاينة أن الاستوديو تحول لكومة من الرماد بعدما  شبت النيران وقضت على محتوياته بالكامل، خاصة أن الديكورات في مواقع التصوير تحتوى على كميات كبيرة من الفوز والأخشاب والأقمشة، والتي ساعدت في انتشار النيران بسرعة كبيرة، وتقدر الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات نظرًا لالتهام النيران ديكورات تصوير عدد من مسلسلات رمضان. 

حريق امتد لـ 10 عقارات

وامتد حريق ستوديو الأهرام إلى 10 عقارات مجاورة، وأخلت قوات الحماية المدنية العقارات من قاطنيها قبل حدوث خسائر بشرية. 


وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بحريق ستوديو الأهرام منها، لحدوث انفجارات نتيجة اشتعال النيران. 

ووصل إلى موقع حريق ستوديو الأهرام عدد جديد من سيارات الإطفاء ليرتفع إلى 18 سيارة، لتتمكن من محاصرة النيران بسبب ارتفاع ألسنة اللهب وخشية امتدادها للعقارات المجاورة. 

وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى موقع حريق استوديو الأهرام، لمتابعة عمليات إخماد الحريق.

ديكور مسلسل المعلم

تبين أن النيران نشبت في «لوكيشن» مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، عقب تصوير أخر لقطات المسلسل.
وأخلت قوات الشرطة، بالتعاون مع قوات الإنقاذ البري، ستوديو الأهرام من عدد من العاملين والفنيين به بعد اندلاع النيران بداخله. 

وكشفت التحريات الأولية أن النيران اندلعت بـ ستوديو الأهرام، وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

كومة تراب استوديو الأهرام حريق هائل لوكيشن مسلسل المعلم

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