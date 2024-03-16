السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

حريق استديو الأهرام
حريق استديو الأهرام

أصيب 14 شخصًا بحروق بسيطة واختناق فى حريق استديو الأهرام بالعمرانية، الذي اشتعل صباح اليوم.

وجاء من بين المصابين كل من: سمية عبدالعال عبدالموجود 53 سنة، اختناق، مرتاح السيد أبوالسعود، جرح 5 سم بالرأس، رجب شحاتة محمد، كسر بالقدم اليمني، عبدالرحمن رمضان، 27 سنة، اختناق، سمير تركى جودة، 38 سنة، اختناق.

وهانى إبراهيم إبراهيم حافظ، 42 سنة، اختناق، على سيد رمضان، 30 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، أحمد سيد جودة، 45 سنة، خلع بالكتف اليمنى، محمد عصام محمد 21 سنة، اختناق، فاطمة عبدالعال على، 75 سنة، اختناق، فريدة أحمد زايد 17 سنة "اختناق"، ومحمد أحمد فتحى 22 سنة "اختناق".

حريق في استديو الأهرام
 

وورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استديو الأهرام بمنطقة العمرانية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بأحد المسلسلات، وتمت السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية النيابة العامة حبس رشوة فساد المتهمين حريق حريق استوديو الأهرام العمرانية

مواد متعلقة

"خسائر فادحة وكومة تراب".. كواليس 5 ساعات فى تبريد حريق ستوديو الأهرام

الأكثر قراءة

عاجل|تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

شقيق عمرو عبدالجليل يثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ما القصة؟

مَن يحكم غزة؟.. تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بسبب خطة ما بعد الحرب

التفاصيل الكاملة لجلسة حسين لبيب مع جوميز مدرب الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة