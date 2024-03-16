أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

أصيب 14 شخصًا بحروق بسيطة واختناق فى حريق استديو الأهرام بالعمرانية، الذي اشتعل صباح اليوم.

وجاء من بين المصابين كل من: سمية عبدالعال عبدالموجود 53 سنة، اختناق، مرتاح السيد أبوالسعود، جرح 5 سم بالرأس، رجب شحاتة محمد، كسر بالقدم اليمني، عبدالرحمن رمضان، 27 سنة، اختناق، سمير تركى جودة، 38 سنة، اختناق.

وهانى إبراهيم إبراهيم حافظ، 42 سنة، اختناق، على سيد رمضان، 30 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، أحمد سيد جودة، 45 سنة، خلع بالكتف اليمنى، محمد عصام محمد 21 سنة، اختناق، فاطمة عبدالعال على، 75 سنة، اختناق، فريدة أحمد زايد 17 سنة "اختناق"، ومحمد أحمد فتحى 22 سنة "اختناق".

حريق في استديو الأهرام



وورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استديو الأهرام بمنطقة العمرانية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بأحد المسلسلات، وتمت السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.