الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

الإسماعيلية النزارية.. دولة حسن الصباح التى محاها هولاكو

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين الذي تعرضه قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية فترة مهمة وحرجة من التاريخ الإسلامي وهي قيام دولة الحشاشين على يد حسن الصباح وتبنى حركة "الإسماعيلية النزارية" نسبة لنزار ابن الخليفة المستنصر والذي اضطهد من قبل رئيس الوزراء بدر الدين الجمالي طمعا في تولية أخيه المستعلي للخلافة، ومن هنا ناصر ملك الحشاشين نزار وتبنى دعوته.

ناقد فني يكشف عوامل الإبهار في مسلسل "الحشاشين"

 

الدولة الإسماعيلية النزارية

الدولة الإسماعيلية النزارية هي دولة شيعية إسماعيلية نزارية أسسها حسن بن صباح بعد أن استولى على قلعة آلموت سنة 482 هـ. كانت سمة هذه الدولة هي السيطرة على قلاع في بقاع مختلفة في بلاد فارس وسورية وبقيت إلى منتصف القرن السابع الهجري.

 

اقرا أيضًا..

عرضها مسلسل الحشاشين.. كيف تنتهج حركات الإسلام السياسي منهج "التقية"

 

نشر الدعوة

يقول برنارد لويس في كتابه "الحشاشون فرقة ثورية في التاريخ الإسلامي والذي نشرته مكتبة مدبولي: إن دولة الحشاشين اتخذت من القلاع الحصينة في قمم الجبال معقلًا لنشر الدعوة الإسماعيلية النزارية في إيران والشام. ممَّا أكسبها عداءً شديدًا مع الخلافة العباسية والفاطمية والدول والسلطنات الكبرى التابعة لهما كالسلاجقة والخوارزميين والزنكيين والأيوبيين بالإضافة إلى الصليبيين، إلا أن جميع تلك الدول فشلت في استئصالهم طوال عشرات السنين من الحروب.

txt

رصدها مسلسل الحشاشين.. هكذا تشوه الجماعات التكفيرية صورة المخالفين لهم وتكفرهم

 

إرساء المبدأ المخابراتى فى التجسس والاغتيال

ربما تكون فرقة الحشاشين واحدة من الفرق التي انتهجت نهجا مغايرا بالسير في طرق جديدة منعا للحروب، فقد تم تأسيس فرقة الفدائيين التي تقوم بعمليات الاغتيالات كما أرسل حسن الصباح عيونا له في البلاطات الملكية لمعرفة ما يدور بعيدا عنه، وبذلك أرسى دعائم حقيقية لما سوف تقوم عليه المخابرات فيما بعد، وكان هؤلاء الفدائيون يُلقون الرعب في قلوب الحكّام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا في ذلك الوقت؛ مثل الوزير السلجوقي نظام الملك والخليفة العباسي المسترشد والراشد وملك بيت المقدس كونراد.

 

سقوط القلاع

سقطت القلاع في إيران في يد هولاكو زعيم المغول، وآخرها كان آلموت حين كان يقودها ركن الدين خورشاه وأجهز عليهم المماليك في سورية بعد ذلك بقليل.

 

الحشاشين مسلسل الحشاشين المتحدة للخدمات الإعلامية موعد عرض الحشاشين موعد عرض مسلسل الحشاشين موعد اعادة مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين موعد عرض مسلسل كريم عبدالعزيز مسلسل كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز قنوات عرض الحشاشين قنوات عرض مسلسل الحشاشين موعد مسلسل الحشاشين الحلقة الاولي من الحشاشين الحشاشين الحلقة 1 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

"فتاة الخليفة" تُهشم جسدها هربًا من الاغتصاب على يد خطيبها

"محضر شرطة" ينهى حياة محام على يد بلطجى بالدقهلية

نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

على جمعة عن ارتداء الفتيات "المايوه": البوركينى أحسن من البكينى

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة