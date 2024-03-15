الإسماعيلية النزارية.. دولة حسن الصباح التى محاها هولاكو

يناقش مسلسل الحشاشين الذي تعرضه قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية فترة مهمة وحرجة من التاريخ الإسلامي وهي قيام دولة الحشاشين على يد حسن الصباح وتبنى حركة "الإسماعيلية النزارية" نسبة لنزار ابن الخليفة المستنصر والذي اضطهد من قبل رئيس الوزراء بدر الدين الجمالي طمعا في تولية أخيه المستعلي للخلافة، ومن هنا ناصر ملك الحشاشين نزار وتبنى دعوته.

الدولة الإسماعيلية النزارية

الدولة الإسماعيلية النزارية هي دولة شيعية إسماعيلية نزارية أسسها حسن بن صباح بعد أن استولى على قلعة آلموت سنة 482 هـ. كانت سمة هذه الدولة هي السيطرة على قلاع في بقاع مختلفة في بلاد فارس وسورية وبقيت إلى منتصف القرن السابع الهجري.

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نشر الدعوة

يقول برنارد لويس في كتابه "الحشاشون فرقة ثورية في التاريخ الإسلامي والذي نشرته مكتبة مدبولي: إن دولة الحشاشين اتخذت من القلاع الحصينة في قمم الجبال معقلًا لنشر الدعوة الإسماعيلية النزارية في إيران والشام. ممَّا أكسبها عداءً شديدًا مع الخلافة العباسية والفاطمية والدول والسلطنات الكبرى التابعة لهما كالسلاجقة والخوارزميين والزنكيين والأيوبيين بالإضافة إلى الصليبيين، إلا أن جميع تلك الدول فشلت في استئصالهم طوال عشرات السنين من الحروب.

إرساء المبدأ المخابراتى فى التجسس والاغتيال

ربما تكون فرقة الحشاشين واحدة من الفرق التي انتهجت نهجا مغايرا بالسير في طرق جديدة منعا للحروب، فقد تم تأسيس فرقة الفدائيين التي تقوم بعمليات الاغتيالات كما أرسل حسن الصباح عيونا له في البلاطات الملكية لمعرفة ما يدور بعيدا عنه، وبذلك أرسى دعائم حقيقية لما سوف تقوم عليه المخابرات فيما بعد، وكان هؤلاء الفدائيون يُلقون الرعب في قلوب الحكّام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا في ذلك الوقت؛ مثل الوزير السلجوقي نظام الملك والخليفة العباسي المسترشد والراشد وملك بيت المقدس كونراد.

سقوط القلاع

سقطت القلاع في إيران في يد هولاكو زعيم المغول، وآخرها كان آلموت حين كان يقودها ركن الدين خورشاه وأجهز عليهم المماليك في سورية بعد ذلك بقليل.