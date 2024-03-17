الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

انطلاق فعاليات برنامج وزارة الثقافة "أهلًا رمضان" بالعاصمة الإدارية الجديدة للمرة الأولى

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

وسط حضور جماهيري كبير، شهدت زهرة العاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق أولى فعاليات برنامج "أهلًا رمضان"، والذي تُنظمه وزارة الثقافة، بالعاصمة الإدارية للمرة الأولى، بهدف تقديم الخدمات الثقافية للمنتقلين والعاملين والمقيمين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأُسرهم، خاصة الأطفال والنشء والشباب، من خلال عدد من الليالي الرمضانية، التي يُقدمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، من خلال الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.

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حيث انطلقت فعاليات برنامج "أهلًا رمضان"، أمس السبت 6 رمضان، في الثامنة والنصف مساءً، بالملعب الثلاثي بزهرة العاصمة، ويتناول البرنامج مجموعة من الفقرات المتنوعة، تُقام أيام السبت خلال شهر رمضان، وفي الجمعة الأخيرة منه، وتتضمن: "مجموعة من ورش الفنون التشكيلية المتنوعة، مسابقات ثقافية، فقرة اختيار المواهب، عروض فرقة "بنات وبس" الاستعراضية، عرض الأراجوز، عرض الكلاون، عرض عرائس الماريونت، عرض كورال "سلام" الغنائي، عرض فريق "بنكمل بعض" لذوي الهمم، مسرح عرائس".

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وتختتم فعاليات البرنامج بإقامة معرض لوحات فنية بعنوان "العاصمة في عيون أطفال مصر"، من نتاج الورش الفنية التي تُقام خلال الشهر الكريم، وإقامة ورش تلوين بوسترات لمكافحة الفساد، وبوسترات المسجد الأقصى.

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