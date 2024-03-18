الأربعاء.. هيئة قصور الثقافة تُطلق "ليالى رمضان" بالإسماعيلية

يشهد قصر ثقافة الإسماعيلية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، احتفالا بشهر رمضان المبارك، في الفترة من 10 حتى 19 رمضان، الموافق 20 إلى 29 مارس الحالي، ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم بإقليم القناة وسيناء الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تفاصيل برنامج ليالى رمضان

ويتضمن البرنامج الفني هذا العام باقة متميزة من العروض بمشاركة الفرق التابعة لهيئة قصور الثقافة، تبدأ مع فرقة الشرقية للفنون الشعبية يومي 10 و11 رمضان، يليها عروض لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية يومي 12 و13 رمضان، وفي يومي 14 و15 تقدم فرقة مطروح للفنون الشعبية مجموعة متنوعة من التابلوهات الاستعراضية، وتقدم فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية عروضها يومي 16 و17 رمضان، فيما تقدم فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية عروضها يومي 18 و19 من الشهر نفسه. كما يشهد القصر عروضا متنوعة لفرقتي الإسماعيلية للموسيقى العربية، والآلات الشعبية، بالإضافة إلى مشاركة متميزة لفرقة الفنون الشعبية.

وتتواصل الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن، بتقديم عدد من اللقاءات الأدبية تتضمن استضافة مجموعة من أشهر الكتّاب والأدباء، وذلك من خلال برنامج "عطر الأحباب" الذي يتناول السيرة الذاتية لكبار الأدباء والمثقفين الراحلين لإحياء ذكراهم، وبرنامج "العودة إلى الجذور" الذي يهدف إلى تكريم القامات الثقافية والأدبية في المحافظات المصرية كافة، لا سيما في مسقط رءوسهم، من خلال تناول عطائهم الأدبي، لإعلاء قيمة الأدب والإبداع بين الأجيال الجديدة.

وتستهل فعاليات البرنامج الأدبي "مقهى محمود دياب" يوم 10 رمضان بلقاء عن الكاتب الراحل محمود دياب ضمن برنامج "عطر الأحباب"، وتشارك به د. صفية فرجاني، ويشهد اليوم التالي لقاء ضمن برنامج "العودة إلى الجذور" عن د. محسن فرجاني، والمتحدث د. يوسف فرغلي، ويوم 12 رمضان يتحدث خالد حريب عن الكاتب محمد عيسي في برنامج "عطر الأحباب"، ويوم 13 رمضان لقاء مع الشاعر عبده المصري في "العودة إلى الجذور" بمشاركة د. حمدي سليمان، وفي اليوم التالي يتحدث د. حسن يوسف عن سيرة الناقد الراحل د. علي الراعي ضمن برنامج عطر الأحباب، ويحل الكاتب عبدالحميد البسيوني ضيفا في برنامج العودة إلى الجذور يوم 15 رمضان، بمشاركة سمير شريف، ويشهد يوم 16 رمضان لقاء ضمن "عطر الأحباب" عن الروائي الراحل جمال عبدالمعتمد، والمتحدث فتحي نجم، ويستضيف برنامج "العودة إلى الجذور" في اليوم التالي الشاعر جمال حراجي، بمشاركة صلاح نعمان، ويقدم الشاعر مدحت منير لقاء عن الكاتب الراحل محمد يوسف يوم 18 رمضان ضمن برنامج "عطر الأحباب"، ويشهد اليوم الختامي لقاء مع الشاعر علي نظير هويدي ضمن برنامج "العودة إلى الجذور".

يأتي ذلك إلى جانب الأمسيات الشعرية، وعروض مسرح العرائس المقدمة للأطفال، وورش الحكي والورش الفنية المقامة بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين. وتنفذ فعاليات البرنامج بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، ويتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

وتنطلق الليالي الرمضانية لقصور الثقافة بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة: قصر ثقافة روض الفرج، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ومسرح السامر، وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة، والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، في منطقتى: أهالينا، وروضة السيدة زينب، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة، هي: القليوبية، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، القاهرة، الغربية، السويس، بني سويف، المنيا، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، كفرالشيخ، الدقهلية.