الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

التقلبات الجوية ترفع حالة الطوارئ في "مياه القناة"

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث  الإسماعيلية وبورسعيد والسويس؛ تحسبًا لموجة التقلبات الجوية.

وجرى رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

رفع حالة الاستعداد في كافة القطاعات
وأشار رئيس الشركة، في بيان، إلى رفع حالة الاستعداد القصوى فى كافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة  وفقًا للبيان  الصادر من هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات القصوى لمواجهة الظروف المناخية المتغيرة.

ولفت إلى تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة لمواجهة  التغيرات المناخية، حسبما أعلنت هيئة الارصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار، كما تم إعداد خطة انتشار لسيارات ومعدات الشركة بمدن القناة لتفادى أية ازمات أومشاكل متوقعة خاصة بمرفق الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.


وفى سياق متصل، أكد اللواء عبد الحميد عصمت، على استمرار تطهير شبكات الصرف الصحى وشنايش  الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات والمولدات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، مع تحديد النقاط الأكثر تضررًا من تجمعات المياه وتحديد نقاط تمركز المعدات، وفرق العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم وغرف العمليات المركزية والفرعية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ووضع السيناريوهات البديلة.


وأكد رئيس الشركة على أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الجهات للمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتنسيق الكامل مع غرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة واستمرار العمل بجميع الافرع التابعة للشركة، والمتابعة الميدانية لسير العمل.

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