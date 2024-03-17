بدء مهرجان أسرة "طلاب من أجل مصر" الرمضانى بجامعة قناة السويس

أثنى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على المسابقات المتنوعة، التي تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، مشيرًا إلى أن المهرجان الرمضاني للأسرة يهدف إلى غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الطلابي؛ سعيًا إلى نشر الوعي الثقافي بين الطلاب، والعناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم، ورفع مستوى المهارات للطلاب، واستثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة، فضلًا عن إشباع ميول الطلاب وملء أوقات الفراغ بطريقة إيجابية، إلى جانب توثيق علاقات الصداقة بين الطلاب بمختلف الكليات، بإقامة مسابقات دوري المعلومات ودوري الشطرنج، والتي تسهم في الارتقاء بفكر وثقافة طلاب وطالبات الجامعة.

تفاصيل مهرجان جامعة قناة السويس الرمضاني

جاء ذلك ضمن تصريحات الدكتور ناصر مندور، حول تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس لـ"مهرجان من أجل مصر الرمضاني"، والذي يُعقد في الفترة من الأحد حتى الخميس 17- 21 مارس، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وبإشراف الدكتور محمد مصطفى الباز منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر.

هذا وقد قام اليوم الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية داخل مبنى الأنشطة الطلابية، حيث تابع مسابقات الشطرنج ودوري المعلومات، ضمن المهرجان الرمضاني للأسرة الذي تشارك به 18 كلية يمثلون جميع كليات الجامعة.

وأشار الدكتور محمد عبدالنعيم إلى أن المسابقات تشمل مسابقات في حفظ القرآن الكريم، والأحاديث الأربعين النووية، إلى جانب الأنشطة الرياضية المتنوعة من كرة القدم، وتنس الطاولة، والشطرنج، والكرة الطائرة، وكرة السلة، بالإضافة إلى مسابقة أفضل قطعة فنية رمضانية من المشغولات اليدوية، وأفضل ملصق رمضاني، دوري المعلومات.

وعن الجوائز، أوضح الدكتور محمد الباز أن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بكل مسابقة يحصلون على جوائز مالية، كما يضم "المهرجان الرمضاني" مسابقات في الألعاب الإلكترونية، وبعض الألعاب الترويحية، وأمسية رمضانية.