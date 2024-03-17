اليوم.. جامعة قناة السويس تطلق "مهرجان من أجل مصر الرمضانى"

أعلنت جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، عن تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس "مهرجان من أجل مصر الرمضاني"، ينطلق من اليوم الأحد ويستمر حتى الخميس المقبل الموافق 21 مارس.

ويأتي المهرجان تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وبإشراف الدكتور محمد مصطفى الباز منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر.

تفاصيل مهرجان جامعة قناة السويس الرمضانى

وخلال المهرجان الرمضاني تتنافس الكليات في المسابقات التالية: القرآن الكريم، الأحاديث الأربعون النووية، كرة القدم، تنس الطاولة، الشطرنج، الكرة الطائرة، كرة السلة، أفضل قطعة فنية رمضانية من المشغولات اليدوية، أفضل ملصق رمضاني، دوري المعلومات.

ويحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى بكل مسابقة على جوائز مالية، كما يتم أيضًا تنظيم المسابقات في الألعاب الإلكترونية، إلى جانب بعض الألعاب الترويحية، بالإضافة إلى أمسية رمضانية.

جامعة قناة السويس: نوفر وجبات إفطار وسحور بجودة عالية فى المدينة الجامعية

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن هناك اهتماما بالغا من قبل الجامعة بتوفير الوجبات للطلاب خلال شهر رمضان المبارك في وجبتي السحور والإفطار على مستوى لائق من حيث الجودة والكمية، موجهًا بضرورة المتابعة اليومية للمدن الجامعية والتأكد من مستوى الخدمة في المطعم، والوجبات المقدمة لهم، مطالبًا بتلبية كافة احتياجات طلاب المدن الجامعية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم خلال إقامتهم بها، بما يساعدهم على الاستذكار والتفوق.

جولة لنائب رئيس جامعة قناة السويس

جاء ذلك بالتزامن مع الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالجواد، المشرف على المدن الجامعية، داخل المدينة الجامعية للطلاب والمطعم المركزي بها.

الاطمئنان على مستوى الخدمات

واطمأن عبدالنعيم، خلال جولته، على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب داخل المدينة الجامعية، حيث تفقد المطابخ، المطاعم، ومخازن الأغذية.

وأشار إلى اهتمام الجامعة بالأنشطة في المدن الجامعية على مدار شهر رمضان المبارك، حيث يتم تنظيم الأنشطة الثقافية والدينية، وتتم استضافة رجال الدين وتنظيم المحاضرات والندوات التوعوية للطلاب بالمدن.

وأضاف أن الجامعة اهتمت خلال الشهر الفضيل بتقديم أصناف الحلوى بعد وجبة الإفطار للطلاب، مشيرا إلى أن وجبات المدينة الجامعية تخضع لإشراف كامل لمراقبي التغذية، من أجل تقديم وجبات متكاملة من حيث القيمة الغذائية للطلاب.

من جهته، أفاد الدكتور محمد عبدالجواد بأن المدن الجامعية بصدد تنظيم حفل إفطار جماعي، وحفلات سمر بمشاركة القيادات الجامعية.