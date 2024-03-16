انطلاق عروض "اتجاة واحد" بـ"ثقافة الإسماعيلية"

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، انطلاق أولى عروض العرض المسرحي «اتجاة واحد» للفرقة القومية المسرحية لفرع ثقافة الاسماعيلية، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

قصة العرض المسرحي « اتجاة واحد »

انطلقت أولى ليالي العرض المسرحي اتجاة واحد للفرقة القومية المسرحية بفرع ثقافة الإسماعيلية يتناول العرض قصة حياة إنسان توفي والده فتراكمت الضغوطات الحيايتيه عليه، وجعلت منه إنسان بلا حياة مجرد شخص يجري وراء هدف بلا معنى.

ويأتي ذلك في إطار العروض المسرحية والندوات الثقافية التي تعقدها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في محافظة الإسماعيلية.