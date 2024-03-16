السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق عروض "اتجاة واحد" بـ"ثقافة الإسماعيلية"

عرض مسرحى
عرض مسرحى

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، انطلاق أولى عروض العرض المسرحي «اتجاة واحد» للفرقة القومية المسرحية لفرع ثقافة الاسماعيلية، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

قصة العرض المسرحي « اتجاة واحد » 

انطلقت أولى ليالي العرض المسرحي اتجاة واحد للفرقة القومية المسرحية بفرع ثقافة الإسماعيلية يتناول العرض قصة حياة إنسان توفي والده فتراكمت الضغوطات الحيايتيه عليه، وجعلت منه إنسان بلا حياة مجرد شخص يجري وراء هدف بلا معنى.

 

ويأتي ذلك في إطار العروض المسرحية والندوات الثقافية التي تعقدها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في محافظة الإسماعيلية.

 

ثقافة الاسماعيلية فاعليات ثقافة الإسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة العروض المسرحية

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