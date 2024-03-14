الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 125 محضرًا تموينيًّا لمحال ومخابز مخالفة بالإسماعيلية

محضر تموينى
محضر تموينى

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

 ‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الخميس، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة وجهاز حماية المستهلك، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير ٢٧ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 1 محضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ٢٣ محضر لعدم حمل شهادة صحية، ١ محضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، ٤ محاضر لعدم الإعلان عن الأوكازيون، ١ محضر لعدم الإعلان عن المخازن.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١٠ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ١ محضر توقف عن الإنتاج، ٦ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضرين تصرف وتجميع، ٩ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف، ١ محضر لعدم وجود ميزان، و٢٧ محضر لعدم نظافة أدوات العجن.

ففي حي ثان مدينة الإسماعياية، تم ضبط أحد محال السوبر ماركت، به كمية تقدر بـ ٣٥٠ عبوة من المياه الغازية والعصائر والشيكولاتة منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط أحد محال السوبر ماركت به كمية تقدر بـ ٢٠٠ علبة سجائر أجنبية الصنع مهربة وبدون فواتير.

بالإضافة لضبط أحد محال العلافة به كمية تقدر بـ ١٠٠ كيلو من البقوليات (غير مدون عليها تاريخ إنتاج وصلاحية).

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بـ ٦ شكائر، محظور تداوله خارج منظومة الدعم، بالإضافة لضبط أحد مستودعات البوتاجاز؛ لتصرفه في كمية تقدر بـ ٣٧ أسطوانة بوتاجاز منزلي.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

أرقام للشكاوى التموينية

وخصصت أرقام للشكاوى التموينية على الأرقام التالية رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.

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