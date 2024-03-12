الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

150 طالبا يُشاركون بيوم الأبطال بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

جامعة الإسماعيلية
جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

تنافس 150 طالبا في مسابقات كرة القدم، السلة، الطائرة، التنس الأرضي، ضمن بطولة "يوم الأبطال" التي نظمتها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، على ملاعب الجامعة الأهلية.

تفاصيل البطولة

وعن نتائج المنافسات- أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وصول كليتي العلاج الطبيعي والتمريض إلى المباراة النهائية، التي تقام  خلال شهر رمضان المُبارك، موضحًا أن التصفيات تمت بين تسعة فرق يمثلون ثماني كليات يمثلون جميع كليات وبرامج الجامعة الأهلية.

وأشار الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن يوم الأبطال شهد تصفيات بين الطلاب في  كرة السلة، الطائرة، التنس الأرضي وقد تم اختيار العناصر المتميزة من الطلاب لتمثيل الجامعة في اللقاءات القمية، وإعداد منتخب قوي قادر على حصد البطولات.

جاءت البطولة - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

المنظمون

قام بتنظيم منافسات يوم الأبطال ممدوح عثمان، ومروة عدلي مسؤولا الأنشطة الطلابية بالجامعة الأهلية.

لجنة التحكيم ضمت كل من الكابتن ياسر عبدالمجيد لكرة السلة، الكابتن أيمن رفعت لكرة الطائرة، والكابتن محمد نصر لكرة  القدم خماسي، والكابتن محمد تمام حكم قدم خماسي.

كما كشف "عادل حسن" عن برنامج متميز للأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان المبارك ومنها أمسية دينية على هامش مسابقة الابتهالات الدينية، ومسابقة لحفظ القرآن الكريم.

فيما أشار الدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أنه يتم كذلك تنظيم حفل الإفطار الجماعي، ونهائي دوري كرة القدم، إلى جانب دورة رمضانية باسم أسرة طلاب من أجل مصر تشارك فيها جميع فرق الجامعة الأهلية.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية برامج جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية طريق التقديم في جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مصاريف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية باسم محمد عبد الهادى

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