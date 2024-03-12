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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الكشف على 954 مواطنا في قافلة طبية مجانية بوحدة طوسون بالإسماعيلية

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية في وحدة طوسون، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ١١ و١٢ مارس ٢٠٢٤، حيث استقبلت القافلة ٩٥٤ حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

 

بشارة يؤكد تقديم خدمات طبية متكاملة 

وأكد محافظ الإسماعيلية، ضرورة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.

 

6 تخصصات طبية في قافلة طبية مجانية 



ومن جانبه، أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية  حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة وجراحة عامة وجراحة مسالك والجلدية والأسنان وعيادة أنف وأذن وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 100 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ندوات توعوية 

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة، أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.


وأكدت مديرة القوافل بمديرية الصحة، أنه جرى استقبال ٣٩٥ مواطنًا في اليوم الأول للقافلة الطبية، بينما استقبلت القافلة الطبية في ثاني أيامها ٥٥٩ مواطنًا.

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