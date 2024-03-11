الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فى أول أيام رمضان.. إزالة 20 حالة تعدٍ على 3 أفدنة فى الإسماعيلية

إزالة
إزالة

تفقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من جاهزيتها في المرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات. ويتم تنفيذ الحملة في الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ حتى ١٥ مارس ٢٠٢٤، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وفي تفاصيل الحملة، شهد اليوم الإثنين، تنفيذ ٢٠ حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢٢ في مركز ومدينة الإسماعيلية، بحضور نائب رئيس المدينة وقوات إنفاذ القانون ومسئولي الزراعة.

أسفرت الحملة عن استعادة مساحة تقدر بنحو ٣ أفدنة و٧ قراريط و٢١ سهما، و٢٣٥م لتعديات على أملاك الدولة.

وجاءت حالات التعدي كالتالي:
- إزالة ١٥ حالة تعدٍ على أراضٍ بولاية الزراعة، عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان على مساحة ٣ أفدنة و٧ قراريط و٢١ سهما.
- إزالة ٥ حالات تعدٍ على أراضٍ بولاية السكة الحديد، على مساحة ٢٣٥م، عبارة عن محال وعشش سكنية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

محافظ الإسماعيلية اخبار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إزالات الإسماعيلية حملات إزالات الإسماعيلية ازالة تعديات الإسماعيلية تعديات الإسماعيلية

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل|مكاسب بالجملة .. "رأس الحكمة" تُحدث طفرة هائلة في قطاع السياحة

50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها