فى أول أيام رمضان.. إزالة 20 حالة تعدٍ على 3 أفدنة فى الإسماعيلية

تفقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من جاهزيتها في المرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات. ويتم تنفيذ الحملة في الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ حتى ١٥ مارس ٢٠٢٤، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وفي تفاصيل الحملة، شهد اليوم الإثنين، تنفيذ ٢٠ حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢٢ في مركز ومدينة الإسماعيلية، بحضور نائب رئيس المدينة وقوات إنفاذ القانون ومسئولي الزراعة.

أسفرت الحملة عن استعادة مساحة تقدر بنحو ٣ أفدنة و٧ قراريط و٢١ سهما، و٢٣٥م لتعديات على أملاك الدولة.

وجاءت حالات التعدي كالتالي:

- إزالة ١٥ حالة تعدٍ على أراضٍ بولاية الزراعة، عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان على مساحة ٣ أفدنة و٧ قراريط و٢١ سهما.

- إزالة ٥ حالات تعدٍ على أراضٍ بولاية السكة الحديد، على مساحة ٢٣٥م، عبارة عن محال وعشش سكنية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.