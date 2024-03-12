الثلاثاء 12 مارس 2024
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3 ميداليات لطلاب "تربية رياضية قناة السويس" في دورة الألعاب الأفريقية بغانا

طلاب تربية رياضية
طلاب "تربية رياضية قناة السويس"

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس حصول طلاب كلية التربية الرياضية على ثلاث ميداليات، بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في أكرا بغانا في الفترة من 9 إلى 11 مارس الجاري.

وحرص الدكتور ناصر مندور على تقديم التهنئة للطلاب الفائزين، مُعربًا عن بالغ سعادته، بأن يكون طلاب جامعة قناة السويس جزء من إنجازات البعثة المصرية في هذه البطولة، التي تعد أكبر الملتقيات الرياضية في أفريقيا.

 وأشاد "مندور" بالبعثة المصرية المشاركة، متمنيًا لمنتخب مصر تحقيق المزيد من الميداليات، وتحطيم الأرقام القياسية، ورفع علم مصر عاليًا في كافة البطولات التي يشاركون بها.

 تفاصيل الميداليات التي حصل عليها طلاب جامعة قناة السويس 

ومن جانبه- أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى حصول الطالب أحمد خالد محمد محمود بالمستوى الثاني بكلية التربية الرياضية على المركز الأول والميدالية الذهبية في المصارعة الحرة وزن 
86ك، بينما حصل الطالب عمر محمد أمين محمود بالمستوى الأول بكلية التربية الرياضية على المركز الأول والميدالية الذهبية في المصارعة الحره وزن 65ك.

كما أفاد الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية أن الطالبة لوجي وليد خلف ياسين بالمستوى الثالث شعبة رياضة مدرسية حصلت  على المركز الثالث والميدالية البرونزية في المصارعة الحرة للكبار وزن 57ك، مهنئًا طلابه بالفوز وحصد الميداليات.

 حصيلة إنجازات المنتخب المصري

أما عن حصيلة إنجازات المنتخب المصري في هذه الدورة - فأوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن البعثة المصرية نجحت  في الحصول على 66 ميدالية متنوعة حتى الآن، بواقع 36 ميدالية ذهبية، و14 ميدالية فضية، و16 ميداليات برونزية.

فيما أكد الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أن الدورة الأفريقية تقام كل أربع سنوات، وخاضت مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و99 لاعبة، تنافسوا في 21 رياضة مختلفة.

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