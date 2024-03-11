رئيس جامعة قناة السويس يتفقد المكاتب الإدارية والقطاعات المختلفة في المبنى الإداري

قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم الإثنين الموافق 11 مارس، بتهنئة العاملين بالجامعة بحلول شهر رمضان المبارك، حيث قام بالمرور على جميع المكاتب الإدارية والقطاعات المختلفة في المبنى الإداري.

رافق رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والسادة الأمناء المساعدين الأستاذ شريف فاروق والمهندس عادل ألبير.

هذا وقد كان في استقبال رئيس الجامعة بالإدارات مديرو العموم، والمديرون بها.

وخلال التفقد - تابع رئيس الجامعة تشغيل غرفة المشتريات الجديدة، والتي يتم عقد الجلسات والمناقصات بها.

الاستمرار بأداء الواجب الوظيفي

كما اطمأن رئيس الجامعة على سير العمل بكافة القطاعات، مطالبًا الجهاز الإداري بالاستمرار في أداء واجباته الوظيفية، والالتزام بأوقات العمل، فكما نحرص على بذل المزيد من العبادات، علينا ألا ننقص من أجورنا بعدم الالتزام في أداء مهام العمل، أو الإخلال بالتزاماته تجاه متلقي الخدمة، أسوةً بمن سبقونا في تحقيقهم الانتصارات الكبرى في هذا الشهر الكريم.

جائزتان لطلاب جامعة قناة السويس بمهرجان "بيوم" السينمائي الأول للأفلام القصيرة

هنَّأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الفائزين بجوائز مهرجان الفيوم "بيوم" للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، والذي نظمته جامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم.

وأشار الدكتور ناصر مندور، إلى أن الفنون تهذب النفس الإنسانية وترتقي بها.

وتأتي المشاركة الطلابية - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية.

واستقبل الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم الأحد، الطلاب الفائزين بجوائز المهرجان، بحضور الدكتورة بسنت خيرت، أستاذ الإعلام الاجتماعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ومخرج الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية.

كما حرص الدكتور محمد عبدالنعيم، على تهنئة الطالبة آية أشرف، الحائزة على المركز الثالث في الأنيميشن عن فيلم "التحرش"، والطالب صموئيل اثناسيوس الحائز على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم "همسة أخيرة".

وخلال اللقاء - أعرب نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب عن سعادته بطلابه الفائزين، خاصة وأن هذا المهرجان تميز بجودة الإنتاج والأفكار التي ناقشها، لافتًا إلى أن الجامعة تعمل على إعداد ورش عمل لصقل مواهب الطلاب في مجالات التمثيل، والمسرح، والسيناريو وغيرها من المجالات الفنية المتنوعة.

يُذكر أن المهرجان أقيم في الفترة من 2 إلى 5 مارس بمشاركة خمس جامعات مصرية وحصدت جامعة قناة السويس جائزتان في المهرجان.