الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد المكاتب الإدارية والقطاعات المختلفة في المبنى الإداري

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس يتفقد المكاتب الإدارية

قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم الإثنين الموافق 11 مارس، بتهنئة العاملين بالجامعة بحلول شهر رمضان المبارك، حيث قام بالمرور على جميع المكاتب الإدارية والقطاعات المختلفة في المبنى الإداري.

رافق رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والسادة الأمناء المساعدين الأستاذ شريف فاروق والمهندس عادل ألبير.

هذا وقد كان في استقبال رئيس الجامعة بالإدارات مديرو العموم، والمديرون بها.

وخلال التفقد - تابع رئيس الجامعة تشغيل غرفة المشتريات الجديدة، والتي يتم  عقد الجلسات والمناقصات بها.

الاستمرار بأداء الواجب الوظيفي

كما اطمأن رئيس الجامعة على سير العمل بكافة القطاعات،  مطالبًا الجهاز الإداري بالاستمرار في أداء واجباته الوظيفية، والالتزام بأوقات العمل، فكما نحرص على بذل المزيد من العبادات، علينا ألا ننقص من أجورنا بعدم الالتزام في أداء مهام العمل، أو الإخلال بالتزاماته تجاه متلقي الخدمة، أسوةً بمن سبقونا في تحقيقهم الانتصارات الكبرى في هذا الشهر الكريم.

جائزتان لطلاب جامعة قناة السويس بمهرجان "بيوم" السينمائي الأول للأفلام القصيرة

هنَّأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الفائزين بجوائز مهرجان الفيوم "بيوم" للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، والذي نظمته جامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم.

وأشار الدكتور ناصر مندور، إلى أن الفنون تهذب النفس الإنسانية وترتقي بها.

وتأتي المشاركة الطلابية - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية.

واستقبل الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم الأحد، الطلاب الفائزين بجوائز المهرجان، بحضور الدكتورة بسنت خيرت، أستاذ الإعلام الاجتماعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ومخرج الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية.

كما حرص الدكتور محمد عبدالنعيم، على تهنئة الطالبة آية أشرف، الحائزة على المركز الثالث في الأنيميشن عن فيلم "التحرش"، والطالب صموئيل اثناسيوس الحائز على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم "همسة أخيرة".

وخلال اللقاء - أعرب نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب عن سعادته بطلابه الفائزين، خاصة وأن هذا المهرجان تميز بجودة الإنتاج والأفكار التي ناقشها، لافتًا إلى أن الجامعة تعمل على إعداد ورش عمل لصقل مواهب الطلاب في مجالات التمثيل، والمسرح، والسيناريو وغيرها من المجالات الفنية المتنوعة.

يُذكر أن المهرجان  أقيم في الفترة من 2 إلى 5 مارس بمشاركة خمس جامعات مصرية وحصدت جامعة قناة السويس  جائزتان في المهرجان.

جامعة قناة السويس آخر اخبار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس “ اهلا رمضان ” 10 أيام في شهر رمضان رئيس الجامعة الإسماعيلية

مواد متعلقة

"الهجرة": السيدة المصرية تعيش عصرا ذهبيا في الجمهورية الجديدة

"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي ومستقبل التنمية الاقتصادية

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

سيرة محمد اليمني.. «من سِمعه ساب خلجاته وطار عريان»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل|مكاسب بالجملة .. "رأس الحكمة" تُحدث طفرة هائلة في قطاع السياحة

50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها