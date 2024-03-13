الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مذكرة تفاهم بين جامعتيِّ قناة السويس و"جى جيانج" الصينية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، البروفيسور "جيان يونليانج"، رئيس جامعة "جي جيانج"  Zhejiang  الصينية، على رأس وفد يضم عددًا من عمداء الكليات ومديري التعاون الدولي بالجامعة، وذلك في إطار العلاقات العلمية المتميزة بين جامعة قناة السويس والجامعات الصينية.

توقيع مذكرة تفاهم 

تأتي الزيارة بهدف توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين الجانبين، وبحث سبل التعاون العلمي والثقافي بين جامعة قناة السويس، وجامعة جى جيانج، من خلال إنشاء برامج تعليمية بينية لطلاب اللغة الصينية بالجامعة، وفقًا لنظام 2+2 لإنشاء قناة علمية بين مركز الدراسات الصينية والعربية المُزمع إنشاؤه في الجامعة، ومركز الدراسات الأفريقية بجامعة جي جيانج.

وفي بداية اللقاء، رحَّب الدكتور ناصر مندور، برئيس الجامعة الصينية، والوفد المرافق، مشيرًا إلى أن جامعة "جي جيانج" تُعد من الجامعات العلمية المرموقة في الصين في التميز العلمي، مُعربًا عن بالغ تقديره أن يكون أحد  المحكمين لرسالة الدكتوراه التي حصل عليها في الصين من هذه الجامعة العريقة.

وأعرب عن إعجابه الشديد بالتطور المعماري والحضاري في بكين، والذي أصبح محط أنظار العالم أجمع، مرحبًا بالمضي قدمًا في المشروعات التي يتم بحثها مع الجانب الصيني، خاصة مع النجاح الواضح للكيانات الصينية الكبرى الموجودة داخل جامعة قناة السويس من معهد كونفوشيوس، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، ومعهد الاستزراع السمكي، موضحًا أن اللغة الصينية يتم تدريسها بجامعة قناة السويس في كليات الآداب والعلوم الإنسانية والألسن، ومعهد كونفوشيوس، وكذلك برنامج اللغة الصينية بكلية التجارة الدولية واللغات بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأعطى البروفيسور "جيان يونايانج" رئيس الجامعة، نبذة عن جامعة جي جيانج، والتي تُعد واحدة من أقدم الجامعات وأكثرها شهرة في الصين، تأسست عام 1897، وهي تقع في هانغتشو، عاصمة مقاطعة جى جيانج، لافتًا إلى إنها جامعة بحثية شاملة مع مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك الهندسة والعلوم والطب والاقتصاد والإدارة والأدب والقانون والتعليم، وهي أيضًا واحدة من أفضل الجامعات في العالم، حيث تم تصنيفها ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، حسب تصنيفات جامعة تايمز للتعليم العالي العالمية.

وتتمتع جامعة Zhejiang بتاريخ طويل من التميز في التدريس والبحث، وتشتهر ببرامجها الأكاديمية القوية وقدراتها البحثية، كما أنها موطن لعدد من العلماء والباحثين المشهورين، وكذلك الفائزون بجائزة نوبل، وقد أنتجت العديد من القادة المؤثرين في الصين.

ووقَّع الدكتور ناصر مندور، والبروفيسور "جيان يونايانج"، مذكرة التفاهم تشمل تنفيذ بعض الأنشطة العلمية والبحثية، وتبادل الخبرات الفنية والاستشارية والدراسات والأبحاث.

شهد توقيع مذكرة التفاهم، الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس، والسيد جانج تينج هونج المدير الصيني لمعهد كونفوشيوس.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور ناصر مندور، درع الجامعة إلى البروفيسور "جيان يونايانج"، تقديرًا من الجامعة للتعاون المثمر والمُمتد على مدى أكثر من 20 عامًا بين الجانبين.

كما قدم الجانب الصيني صورة تذكارية ماكيت لجامعة جي جيانج، ثم اصطحب الدكتور حسن رجب الوفد في زيارة لمعهد كونفوشيوس بعد التقاط الصور التذكارية.

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