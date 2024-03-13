ثلاثية جديدة لطلاب التربية الرياضية بجامعة القناة في رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

واصل طلاب كلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس إنجازاتهم ضمن بعثة المنتخب المصري المُشارك في دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، حيث استطاعت الطالبة "نورا عصام"، إحراز 3 ميداليات في رفع الأثقال.

وأعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، نجاح الطالبة "عصام نور"، في حصد ثلاث ميداليات بواقع فضية وبرونزيتين، لتضيف بذلك ثلاث ميداليات جديدة لبعثة رفع الأثقال بالبطولة.

الميدالية الفضية للطالبة نورا عصام

من جهته، أوضح الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حصول الطالبة "نورا عصام حلمي عبدالباري" بالمستوى الأول بكلية التربية الرياضية على المركز الثاني والميدالية الفضية في الخطف 79ك والبرونزية في الكلين والنطر 93 ك وبرونزية بمجموع 172 ك.

فيما أوضح الدكتور ماجدالعزازي، عميد كلية التربية الرياضية، أنه بثلاثية رفع الأثقال يكون إجمالي عدد الميداليات التي حصل عليها طلاب التربية الرياضية 6 ميداليات، 3 في المصارعة الحرة، و3 في رفع الأثقال.

بدوره، أوضح الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن دورة الألعاب الإفريقية لرفع الأثقال المُقامة في غانا تستمر خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الجاري.

كما أفاد الدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، أنه بثلاثية رفع الأثقال لنورا عصام، تم رفع رصيد منتخب رفع الأثقال في دورة الألعاب الأفريقية إلى 9 ميداليات بواقع 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزية.