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الأحد المقبل.. جامعة قناة السويس تنظم مهرجان من أجل مصر الرمضانى

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس "مهرجان من أجل مصر الرمضاني"، وذلك خلال الفترة من الأحد حتى الخميس 17- 21 مارس، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وبإشراف الدكتور محمد مصطفى الباز  منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر. 

تفاصيل مهرجان جامعة قناة السويس الرمضاني

وخلال المهرجان الرمضاني - تتنافس الكليات في المسابقات التالية: القرآن الكريم، الأحاديث الأربعين النووية، كرة القدم، تنس الطاولة، الشطرنج، الكرة الطائرة، كرة السلة، أفضل قطعة فنية رمضانية من المشغولات اليدوية، أفضل ملصق رمضاني، دوري المعلومات.
ويحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى بكل مسابقة على جوائز مالية، كما يتم أيضًا تنظيم المسابقات في الألعاب الإلكترونية، إلى جانب بعض الألعاب الترويحية، بالإضافة إلى أمسية رمضانية.

جائزتان لطلاب جامعة قناة السويس بمهرجان "بيوم" السينمائي الأول للأفلام القصيرة

في سياق آخر، هنَّأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الفائزين بجوائز مهرجان الفيوم "بيوم" للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، والذي نظمته جامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، مشيرًا إلى أن الفنون تهذب النفس الإنسانية وترتقي بها.

وتأتي المشاركة الطلابية - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية.

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