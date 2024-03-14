جامعة قناة السويس: نوفر وجبات إفطار وسحور بجودة عالية فى المدينة الجامعية

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن هناك اهتماما بالغا من قبل الجامعة، بتوفير الوجبات للطلاب خلال شهر رمضان المبارك في وجبتي السحور والإفطار على مستوى لائق من حيث الجودة والكمية، موجهًا بضرورة المتابعة اليومية للمدن الجامعية والتأكد من مستوى الخدمة في المطعم، والوجبات المقدمة لهم، مطالبًا بتلبية كافة احتياجات طلاب المدن الجامعية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم خلال إقامتهم بها، بما يساعدهم على الاستذكار والتفوق.

جولة للنائب رئيس جامعة قناة السويس

جاء ذلك بالتزامن مع الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالجواد، المشرف على المدن الجامعية، داخل المدينة الجامعية للطلاب والمطعم المركزي بها.

الاطمئنان على مستوى الخدمات

واطمأن عبدالنعيم، خلال جولته، على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب داخل المدينة الجامعية، حيث تفقد المطابخ، المطاعم، ومخازن الأغذية.

فيما أشار الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى اهتمام الجامعة بالأنشطة في المدن الجامعية على مدار شهر رمضان المبارك، حيث يتم تنظيم الأنشطة الثقافية والدينية، وتتم استضافة رجال الدين وتنظيم المحاضرات والندوات التوعوية للطلاب بالمدن.

أضاف أن الجامعة اهتمت، خلال الشهر الفضيل، بتقديم أصناف الحلوى بعد وجبة الإفطار للطلاب، مشيرا إلى أن وجبات المدينة الجامعية تخضع لإشراف كامل لمراقبي التغذية، من أجل تقديم وجبات متكاملة من حيث القيمة الغذائية للطلاب.

ومن جهته، أفاد الدكتور محمد عبدالجواد بأن المدن الجامعية بصدد تنظيم حفل إفطار جماعي، وحفلات سمر بمشاركة القيادات الجامعية.