رفع 7340 طن مخلفات بالإسماعيلية خلال أسبوع

قامت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية، برفع مخلفات تُقدَّر حمولاتها بحوالي ٧٣٤٠ طن خلال الفترة من ٨ وحتى ١٤ مارس ٢٠٢٤، وذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

تفاصيل حملات النظافة

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ٨٠ طنًا، وأيضًا في قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي ٨٠ طنًا.

كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة، رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت ١٦٠ طنًا، كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت ١٩٠ طنًا.

كذلك في قرية الضبعية، تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٠٠ طن.

وفي قرية عين غصين، تم رفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي تصل لحوالي ١٣٠ طنًا.

ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية ٧٤٠ طنًا من القمامة والمواد الصلبة.

وفي حيِّ أول الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية برفع حوالي ٨٨٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية، تم رفع ما يقرب من ١٢١١ طنًا من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ٥٦٥ طنًا على مدار الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، برفع إجمالي ١١٢٠ طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٥٨٠ طنًا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٩٠٠ طن من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى ٧٤٠ طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى ٦٠٤ أطنان من المدينة والقرى وتوابعها.

وقد أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.