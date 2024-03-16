السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة قاتل سيدة لسرقة مشغولاتها الذهبية في التل الكبير بالإسماعيلية

محكمة
محكمة

قررت محكمة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، تأجيل قضية مقتل سيدة مسنة على يد أحد الأشخاص والذي باغتها في منزلها وقام بالتعدي عليها بالضرب بسكين حتى فارقت الحياة إلى الشهر المقبل، وذلك بناء على طلب محامي المتهم. 

تفاصيل واقعة مقتل سيدة لفرقة مشغولاتها الذهبية

وكانت وحدة مباحث مركز التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، القت القبض علي شاب في العشرينات من العمر بتهمة قتل سيدة في عقدها الخامس بدائرة المركز بغرض سرقتها والاستيلاء علي مشغولاتها الذهبية والاموال التي تمتلكها داخل منزلها.  


وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا الجمعة الماضية، يفيد ابلاغ أحد الأهالي بالعثور على زوجته غارقة في دمائها داخل منزلها بمنطقة أبو عيادة بمركز التل الكبير ونقلها إلى المستشفى.  
ولقيت السيدة مصرعها فور وصولها إلى المستشفى بعد محاولات الأطباء إجراء الانعاش القلبي الرئوي لها والتدخل الجراحي لإيقاف النزيف الذي تعرضت له جراء طعنها عدة طعنات مختلفة في الجسم.  

وأمرت جهات التحقيق في التل الكبير، بالتحفظ علي الجثمان لحين انتهاء التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وانهاء تقرير الصفة التشريحية وتكليف المباحث الجنائية بسرعة تحديد هوية القاتل وضبطه.  


وشكلت مباحث التل الكبير فريق من ضباط المباحث الجنائية ضم الرائد أحمد هنداوي والنقباء أحمد ياسر ومحمد ممدوح معاوني مباحث التل الكبير نجحوا في التوصل الي هوية المتهم وتحديد أماكن تحركه.  

وتمكنت مأمورية مكبرة لضباط المباحث الجنائية في القبض علي المتهم وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة. 

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