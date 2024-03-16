السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص فى حادث على طريق "الإسماعيلية- الزقازيق" الزراعى

إسعاف لنقل المصابين
إسعاف لنقل المصابين

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم  سيارة نصف نقل وعربة أخرى كارو على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.  

تفاصيل الحادث 

تلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية يفيد بوصول بلاغ لمرفق الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما عربة كارو اعترضت طريق السيارة الأخرى فجأة مما اسفر عن إصابة 4 أشخاص.


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث؛ للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتحرير المحضر اللازم.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفي، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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