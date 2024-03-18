الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الشبكة الوطنية للطوارىء بالإسماعيلية ترفع درجة الاستعداد القصوى تجاه التغيرات المناخية

الشبكة الوطنية للطوارىء
الشبكة الوطنية للطوارىء

 أكد اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ، على رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق المحافظة وتفعيل عمل غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ بالتعاون والتنسيق مع غرف العمليات بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتعامل الفوري مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية.

رفع درجة الاستعداد القصوى 
وأوضح معاون محافظ الإسماعيلية، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ الإسماعيلية تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ في حالة انعقاد دائم على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.

متابعة بالوعات الأمطار

وأضاف أنه سيتم متابعة بالوعات الأمطار باستمرار في جميع أنحاء المحافظة للتأكد من كفاءة عملها وسرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات.

كما تم توجيه مسئولي الكهرباء  بالتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية والتأكد من عزلها حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدد على ضرورة  التأكيد على تعاون كافة الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الأمطار والتي تشمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وغرفة العمليات بالمحافظة، للتنسيق فيما بينهم اثناء فترة سقوط الأمطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني الإسماعيلية.

اللواء مهندس هنرى إبراهيم اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية بالإسماعيلية الإسماعيلية درجات الحرارة

الأكثر قراءة

عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا

عاجل... متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

عاجل.. حزب الله يشن 8 هجمات خطيرة ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلى على الحدود

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

مقتل شاب على يد 3 أشقاء فى شارع السنترال بمحافظة الفيوم

خلافات الميراث السبب.. التحقيق فى مصرع طالب وإصابة شقيقه خلال مشاجرة مع خالهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد