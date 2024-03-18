الشبكة الوطنية للطوارىء بالإسماعيلية ترفع درجة الاستعداد القصوى تجاه التغيرات المناخية

أكد اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ، على رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق المحافظة وتفعيل عمل غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ بالتعاون والتنسيق مع غرف العمليات بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتعامل الفوري مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأوضح معاون محافظ الإسماعيلية، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ الإسماعيلية تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ في حالة انعقاد دائم على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.

متابعة بالوعات الأمطار

وأضاف أنه سيتم متابعة بالوعات الأمطار باستمرار في جميع أنحاء المحافظة للتأكد من كفاءة عملها وسرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات.

كما تم توجيه مسئولي الكهرباء بالتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية والتأكد من عزلها حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدد على ضرورة التأكيد على تعاون كافة الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الأمطار والتي تشمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وغرفة العمليات بالمحافظة، للتنسيق فيما بينهم اثناء فترة سقوط الأمطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني الإسماعيلية.