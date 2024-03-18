انطلاق مبادرة "الدين وعلوم الحياة" بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، انطلاق مبادرة “الدين وعلوم الحياة”، قائلا إن المبادرات التي تنظمها الجامعة لطلابها تسعى إلى بناء جسور قوية بين الجامعة والمجتمع، حيث تسهم في تحقيق تأثير إيجابي يمتد إلى مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، وفي هذا السياق تكون هذه المبادرات نموذجًا للتعاون الفعال والمستدام بين الجامعات والمجتمعات المحلية.

وتابع "مندور" أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها دعم المبادرات الطلابية، وتفعيل دور الطلاب المجتمعي، من أهمها تنظيم ورش عمل وندوات حول العمل المجتمعي، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة المجتمعية.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات مبادرة الدين وعلوم الحياة التي ينظمها مركز إعداد القادة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

هذا وقد شهد الدكتور محمد عبد النعيم بدء فعاليات المبادرة، لافتًا إلى أن المبادرات أمر ضروري لتنمية مهارات الطلاب، وتعزيز الشعور بالمسئولية، وتعزيز روح التعاون ونشر الوعي، وتحسين جودة الحياة الأكاديمية، وأن هذا الدعم يساهم بشكل كبير في بناء مجتمع أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.

فيما أفاد الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة بالجامعة، أن المبادرة يحاضر بها - على مدار شهر رمضان - الدكتور أشرف السعيد مدير الدعوة بمنطقة وعظ الإسماعيلية، والدكتور سمير غنيم أستاذ الإدارة وتنمية الموارد البشرية بأكاديمية الشرطة، كما شارك بالمبادرة اليوم الشيخ محمد ممتاز موجه عام الدعوة بمنطقة الوعظ.

عُقدت الجلسة الأولى بقاعة مركز إعداد القادة، وتناولت محاور أساسية وهي: التكنولوجيا الحديثة والسوشيال ميديا وتأثيرهم علي الشباب، وتطرقت إلى دور الفضائيات وعصر السماوات المفتوحة في القدرة علي التأثير علي الشباب.