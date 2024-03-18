الإثنين 18 مارس 2024
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الثقافة

القومي للترجمة يعلن عن أسماء الفائزين في مسابقة "أبناء رفاعة" في نسختها الأولى

المترجم شوقي جلال
المترجم شوقي جلال

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أطلق المركز القومي للترجمة  برئاسة الدكتورة كرمة سامي النسخة الأولى من مبادرة أبناء رفاعة والتي تستهدف الاحتفال بكبار المترجمين الذين أثروا الحياة الثقافية والفكرية في مصر والعالم العربي وذلك للتعريف بانجازاتهم الثقافية من خلال تسليط الضوء على الأعمال المهمة التي قدموها للمكتبة العربية.

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وجاءت أسماء الفائزين كالتالي، عن اللغة الإنجليزية كلٍ من، أحمد فتحي إبراهيم مرسي،مرضي محمد أنور زنباع ورفيدة جمال ثابت خضيري وعن اللغة الفرنسية كلٍ من ماريا هانىء سلامة عياد ومنال ممدوح يوسف أحمد وعن اللغة الاسبانية كلٍ من أروى أحمد حسن طاهر ونهى عبد الحميد علي حسنين.

وعن اللغة الصينية رضوى محمد سلمان وعن الفارسية زينب محمد إبراهيم  الدسوقي.

جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة قد خصص النسخة الأولى من المسابقة والتي تم إطلاقها في 30 سبتمبر الماضي تزامنًا مع اليوم العالمي للترجمة، للاحتفاء بالمترجم والمثقف الكبير شوقي جلال،حيث تم تخصيص المسابقة لترجمة مقدمة كتابه الشهير "الترجمة في العالم العربي:الواقع والتحدي" وتأتي هذه المبادرة استكمالا لخطة المركز الطموحة لاكتشاف أجيال جديدة من شباب المترجمين.

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هي تُتَرْجِم.. احتفالية "القومي للترجمة" باليوم العالمي للمرأة.. الخميس المقبل

نيفين الكيلاني القومي للترجمة كرمة سامي مبادرة أبناء رفاعة المترجمين

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