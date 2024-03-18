إصدارات المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمعرض الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة

تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ بمعرض الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة خلال الفترة من ١٨ مارس حتى ٢٧ مارس ٢٠٢٤م؛ وذلك ضمن قطاعات وزارة الثقافة.

ويطرح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية كل إصداراته في مجالاته الثلاثة من خلال سلاسل (توثيق تراث المسرح المصري "١٨٧٦م-١٩٥٢م"، الرصد التوثيقي للحركة المسرحية من عام ١٩٥٢م، روائع المسرح العالمي، دراسات في الفنون الشعبية، دراسات في المسرح المصري، دراسات في المسرح المعاصر، تجارب في المسرح، نصوص مسرحية، دراسات في التراث الموسيقي) وجميع الأعداد الصادرة من مجلة المسرح_ الإصدار السادس؛ ومجلة "ألوان من الفنون.. موسيقى وفنون شعبية" للبيع داخل جناح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

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