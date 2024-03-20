كلمات تهنئة عيد الأم 2024.. نحتفل به غدًا الخميس 21 مارس
الاحتفال بـ عيد الأم من أكثر الاحتفالات الدافئة إلى القلوب والتي تأتي لتذكر دور الأم الذي لا يمكن نسيانه أبدا وتأثيره في المجتمعات المختلفة وبالأخص في المجتمع المصري.
احتفالات عيد الأم 2024
يكون الاحتفال بمناسبة عيد الأم بتقديم الهدايا وكلمات ورسائل التنهئة بعيد الأم وتتميز الهدايا التي يتم منحها للأمهات في هذا العام بأكثر ما تحتاجه سواء في المنزل أو لنفسها لتذكيرها بأهمية العمل المهم الذي تؤديه في تنشئة وبناء المجتمع.
نذكر في التقرير التالي عدد من كلمات التهنئة بعيد الأم 2024 لإرسالها للأمهات والمعلمات وكل سيدة في المجتمع المصري يقع على عاتقها ودورها بناء المجتمع بمختلف الطرق.
كلمات تهنئة عيد الأم 2024
- أمي لو كان عمري بيدي لزدته لكِ، كل عام وأنت بخير.
- أمي أنتِ نهر العطاء المتجدد الذي لايجف، وستظلين لي رمز الطهارة والنقاء ومنارة الحب والحنان.
- إلى أغلى وأعز الناس، سنة مباركة يا تاج الرأس.
- أمّي يا بحر من الحب والعطاء، يا من سكنت في أعماق وجداني، في عيدك أهديك عمري وقلبي.
- لقد منحنا الله نعمًا كثيرة في هذه الحياة، ولكن هناك شخص واحد فقط يجلب لنا الخير هو أنتِ يا أمي، نعم أنتِ من تحملي لنا الحبّ والمودة والفرح والاهتمام.
عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم
- أمّي يا بلسم طمس الألم وجميع اضطراباتي.
- أمّي أحبك قليلة جدًا هذه الكلمة أمام هامتكِ العالية، كل عام وأنتِ بألف خير.
- أمي من لي بهذه الدنيا غيرك، أشكي له وأبث له همومي، كل عام وإنت بألف خير يا أمي.
- أمي يا ست الحبايب في عيدك اتمنى من الله أن يحفظك لي.
- أمي من زرع الحب والخير في قلوب الناس حتى لا تتشتت العائلات ولا تفترق نعم هذه أمي بكل فخر أتكلم عنها وأصفها بأروع وأغلى أم في الدنيا لو أكتب مجلدات وأعبّي صفحات الدنيا ما أوفّيها ولو جزءًا بسيطًا من صفاتها وكرم أخلاقها ونبل أصلها الطيب.
- أحبك يا كل حياتي وآمالي.. أُحبك فوق حب المحبين حبًا يا أحلى أم في هذه الدنيا.
- صدق من قال إن الأم مدرسة إذا أعددتها أعدت شعبًا طيب الأعراق، فأنت أفضل مدرسة في هذه الحياة.
- أشكرك على كل ما ضحيتي به من أجلي وأجل إخوتي يا أفضل أم.. واليوم هو اليوم المناسب لكي أعبر لكِ فيه عن حبي وامتناني لكل ما فعلتِه.