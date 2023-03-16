الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رسائل تهنئة عيد الأم 2023 ودعوات للأم في عيدها

رسائل تهنئة عيد الأم
رسائل تهنئة عيد الأم 2023

ارتفعت معدلات البحث عن رسائل تهنئة عيد الأم 2023 مع اقتراب موعد اليوم المميز الذي يحتفل به كل عام يوم 21 مارس للتعبير عن الامتنان والحب للأم.

رسائل تهنئة عيد الأم 2023

نذكر لمتابعي موقع “الدستور” في هذا التقرير عدد من رسائل تهنئة عيد الأم 2023..

احترت يا أمي ماذا أعطيكي، لكني علمت أنه ما يكفيكي شيئ من الدنيا، اتمنى من الله أن يبقيكي إلى الأبد.
أحبك يا أمي، وهمي في الدنيا رضاكِ يا أغلى من عرفت بعمري وحياتي.

أمي أحبك مثلما أنت، في العطف واللين والقسوة، لأني أعلم أنك في جميع الأحوال لا يهمك إلا مصلحتي كل عام وانت بخير يا أمي.

ربي أسعد قلب أمي وأدمه نابضًا وراضيًا عني.
باقة ورد من حديقة قلبي، أنثرها بين كفيك وأقول لك، بحبك يا أمي.

أمي العزيزة في عيدك، أتمنى لكي أن تكوني في أمان عام بعد عام، وتحتفلي معنا بعيدك كل عام بشكل أفضل من العام الذي يسبقه.

عيد أم سعيد يا أمي، يا أعظم أم في الدنيا، يا أطيب قلوب والدنيا وأحنها.

شكرًا أمي الجميلة، لأنك منحتيني الحياة، ونظرتك إلي كأنني كنز نادر، تأكدي أنه لا يوجد مثلك في الحياة، أحبك يا أمي وأعدك أنني سأظل أحبك وستظلي جزء مني إلى الأبد.

شكرًا لك يا أمي، حيث أنك كنت لطيفة وحنونة ورحيمة وحكيمة، أنتِ أقوى شخص في الدنيا، وجودك يجعلني أشعر بالقوة، وجودك يجعلني أشعر أنني قادرة على تحقيق جميع طموحاتي، كل عيد أم وأنتِ معي، عيد سعيد يا أجمل وجه على الأرض.

حينما أخاف ألجأ إليها، وحينما أفرح أذهب إليها، وعندما أكون بحاجة لأحد لا أجد غيرها في العالم، اذا كيف لي ألا أعطيها كل الحب في عيدها.

باقي 6 أيام للاحتفال.. رسائل تهنئة عيد الأم ٢٠٢٣

أجمل رسائل تهنئة عيد الأم 2023.. استعد للاحتفال خلال أيام


أمي يا من وفيت بحقي وأكثر من ذلك، ولم أستطع أن أوفيك جزء منه، فمهما طال بنا الزمان ومهما تباعدت الحروف والمسافات تبقين أنتِ أمي الغالية.

أمي  أنت دائمًا تعطيني الكثير و تشجعني على أن أبذل أفضل ما لدي ، حقًا شكرًا لك على حبك و توجيهك لأكون على طبيعتي.

أمي يا شمعة الكون، العالم كله يحتفل اليوم، وأنا من بين هالجموع أقول لك كل عام وأنت بخير.

أحلى الأعياد عيدك، وأروع القلوب قلبك، وأنا بجبلك هدية ما تليق لغيرك

دعوات للأم في يوم عيدها

اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي هماً، ولا تتألم وَجعاً، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها. 

ربّ أبعد عن أُمي متاعب الدّنيا، ولا تذقها طعم الألم، ولا دموع الحزن، يا ربّ بحجمِ سمائِك السابعة أرح قلبها، وأسعدها واحفظها لي

اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمراً، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

اللهم أطل في عمرِها مع العافية في صحتها ودينها، واجعل اللهمَّ آخر كلامها من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنزلها منازل الشهداء والصدّيقين في قبرها.

رب أبعد عن أُمي متاعب الدّنيا، ولا تذقها طعم الألم، ولا دموع الحزن، يا ربّ بحجمِ سمائِك السابعة أرح قلبها، واسعدها، واحفظها لي

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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