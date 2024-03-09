رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد.. وطرق الدفع بالكامل

يبحث العديد من المواطنين عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد فى هذا السياق ترصد الدستور كافة التفاصيل عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

فى البداية قد أتاحت شركة بتروتريد تسجيل قراءه عداد الغاز 2024 إلكترونيا من خلال موقع بتروتريد

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024

وعن تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد 2024 قالت الشركة أنه يجب أتباع عدة خطوات أولها الدخول على الموقع الرسمي للشركة من خلال الضغط على هذا الرابط

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أما فى الخطوة الثانية هى النقر على أيقونة "خدمات الشركة" وفى الخطوة الثالثة يجب النقر على "إدخال قراءة الغاز"، وفى الخطوة الاخيرة قالت الشركة عن قراءة عداد الغار أنه يجب على المواطن إدخال البيانات المطلوبة، وهي "اسم صاحب العداد - الرقم القومي - رقم العداد - قراءة العداد - انقر على زر "إرسال".

يوجد العديد من الطرق لدفع فاتورة الغاز وترصدها الدستور من خلال السطور المقبلة وهى كالتالى:

1- الموقع الإلكتروني للشركة مقدمة الخدمة

يتيح عدد من الشركات مقدمة خدمة الغاز الطبيعي طريقة لدفع فاتورة الاستهلاك الشهرية من خلال الموقع الالكتروني التابع لها، ومن الضروري في حالة اتباع هذه الطريقة أن يتأكد العميل من اسم الشركة التابع لها، ثم الدخول علي موقعها الإلكتروني، وإدخال رقم المشترك والموجود على أي وصل قديم، ثم الضغط على عرض الفاتورة، ثم دفعها عن طريق البطاقة البنكية.

2- المحافظ الإلكترونية

تتيح شركات الغاز الطبيعي للمنازل سداد فواتير الاستهلاك عن طريق بعض المحافظ الإلكترونية لتسهيل الدفع على العملاء ومنها:

- محفظة الفون كاش من البنك الأهلي.

- محفظة BM من بنك مصر.

3- المواقع الإلكترونية الخاصة ببعض شركات الدفع الإلكتروني

- موقع ماي فوري.

- موقع جوميا عبر خدمة "جوميا باي".

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