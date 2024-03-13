الأربعاء 13 مارس 2024
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منوعات

اعمليها متشتريهاش.. طريقة عمل حلويات رمضان في المنزل خلال 10 دقائق

حلويات رمضان
حلويات رمضان

تبحث كل ربة منزل عن طرق مختلفة لتنفيذ حلويات مميزة فى شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل تقليل تكلفة شراء الحلويات من الخارج، ونوفر لكل سيدة طريقة تحضير حلوى رمضان بشكل مميز وصحي وبأقل تكلفة ممكنة.

 طريقة حلويات رمضان في المنزل

تقدم الدستور طريقة تحضير حلويات رمضان الصحية المميزة والمفيدة والتى يستغرق وقت تنفيذها وقت قصير للغاية.

طريقة تحضير حلوى الموز بالفرولة

المكونات:

ثمرة واحدة من الموز.

10 قطع فراولة.

نصف كوب جوز هند.

2 معلقة كاكاو.

طريقة عمل حلوى الموز بالفرولة

احضرى وعاء واهرسي فيه الموز جيدا حتى يصح مثل المعجون تماما.

ضيفي الكاكاو إلي خليط الموز والتأد من تجانسهم معا جيدا.

ضيفي جوز الهند إلي الخليط ثم ضيفي الفرولة على الوجه للتزين وادخلى الخليط إلي الفريزر لمدة ما يقر بمن ساعة ونصف.

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ما هي المدة المستغرقة لتحضير الوصفة؟

تبلغ مدة تحضير الوصفة ما يقرب من 10 دقائق بحد أقصى إلى جانب وضعها فى الفريزر.

ما هي السعرات الحرارية الموجودة في الوصفة؟

السعرات الحرارية الموجودة في تلك الوصفة تصل إلى ما يقرب من 200 سعر حرارى ويفضل تقسيمها إلي 5 قطع بحيث تتناول منها 50 سعر حرارى فقط لا غير وذلك للحفاظ على الصحة العامة للجسم وعدم تناول مزيد من الاكل وزيادة السعرات الحرراية الأمر الذي ينتج عنه زيادة الوزن خلال شهر رمضان الكريم.

ويجب الحرص على تناول الأطعمة القليل السعرات الحرارية خلال شهر رمضان، ويجب الحرص على معرفة عدد السعرات الحرارية المسموح بها على مدار اليوم وتقسمها على وجبة السحور والإفطار وذلك لعدم تجاوز السعرات الحرارية اليومية الامر الذي ينتج عنه التعرض لاكتساب الوزن إلي جانب ذلك عدم التمتع بصحة جيدة، خاصة ان شهر رمضان يعتبر فرصة كبيرة لفقدان الوزن.

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