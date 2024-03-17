الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجمعية الفلكية بجدة: "قمر رمضان" فى تربيعه الأول اليوم

قمر رمضان
قمر رمضان

يُرصد قمر شهر رمضان المبارك، اليوم الأحد، في طور التربيع الأول، ويكون قد أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض بعد سبعة أيام من وصوله منزلة الاقتران.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن القمر سيشرق عند الظهر  من الأفق الشمالي الشمال الشرقي، وسيتبع ذلك وصوله أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

يشار إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة؛ وذلك مع اقتراب القمر من طور البدر المكتمل، وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر؛ سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

شهر رمضان طور التربيع الأول رئيس الجمعية الفلكية المهندس ماجد أبو زاهرة سيشرق عند الظهر الأفق الشمالي منتصف الليل

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