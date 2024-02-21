الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

القمر يقترن بالنجم بولوكس اليوم ويعانق الحشد النجمى "خلية النحل"

القمر
القمر

تشهد الكرة الأرضية، اليوم الأربعاء، اقتران القمر والنجم بولوكس، حيث يتراءى القمر مقترنًا مع النجم بولوكس Pollux (ألمع نجم في برج الجوزاء = التوأم)، حيث نراهما متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل.

ونراهما بالعين المجردة السليمة طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 4:30 صباحًا تقريبًا، علمًا بأن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية. 

أما مع يوم غد الخميس 22 فبراير، يتراءى القمر في هذا اليوم مقترنًا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ننصح باستخدام تلسكوب صغير، حيث نراه جوار القمر في السماء طوال الليل إلى بداية غروب المشهد بحلول الـ 5:00 صباحًا تقريبًا.

والحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبًا من الأرض، ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة، وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609، حيث تمكن من رؤية 40 نجمًا فقط.

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