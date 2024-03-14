الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حلويات شهر رمضان بطرق مختلفة.. طريقة عمل القطايف في البيت

القطايف
القطايف

يشغل بال محبي الحلويات معرفة طريقة عمل القطايف في البيت، فهي من الموضوعات التي يتزايد معدل البحث عنها في شهر رمضان، لعملها في المنزل بدلا من شراءها من المحلات.

حلويات رمضان بطرق مختلفة.. طريقة عمل القطايف في البيت

تنشر "الدستور" في هذا التقرير طريقة عمل القطايف في البيت بطرق مختلفة.

مقادير عمل عجينة القطايف في البيت 

• نصف كيلو من الدقيق الأبيض

• 2 ملعقة من البيكينج باودر

• 2 ملعقة من النشا 

• 2 ملعقة من السكر 

•  نصف ملعقة من العصفر حتى يعطي اللون الأصفر

• ملعقة من ماء الورد أو الفانيليا

• نصف كوب من السميد 

• 2 كوب من الماء

طريقة عمل القطايف 

لعمل القطايف لابد من إجراء عدد من الخطوات وهى كالتالى:

الخطوة الأولى:

يتم في الخطوة الأولى خلط المكونات الجافة معا بشكل جيد.

الخطوة الثانية:

وفي الخطوة الثانية يضاف إليها الماء بشكل تدريجي إلى أن يصبح القوام مثل عجين الكيك.

الخطوة الثالثة:

في الخطوة الثالثة تترك عجينة القطايف تتخمر بشكل جيد.

الخطوة الرابعة:

وفي الخطوة الرابعة يتم تسخين صينية تيفال مدهونه بالزيت، على أن يتم وضع القطايف بواسطة الملعقة، وتترك إلى أن يصبح بها فقاعات، ولونها ذهبي.

 الخطوة الخامسة:

ترفع  من على النار وتغطى بواسطة قطعة من القماش القطني، إلى أن يتم استخدامها ويمكن حفظ القطايف في الثلاجة لمدة أسبوع دون أن يحدث بها أي تغيير.

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طريقة عمل القطايف في الخلاط

هناك طريقة أخرى لعمل القطايف ومنها طريقة عمل القطايف فى الخلاط  وهى كالتالى:

الخطوة الأولى يتم خلط المكونات الجافة معا بشكل جيد بواسطة المضرب.

وفي الخطوة الثانية يضاف إليها الماء بشكل تدريجي إلى أن يصبح القوام مثل عجين الكيك، وذلك من خلال وضع العجين في الخلاط.

 في الخطوة الثالثة تترك عجينة القطايف تتخمر لمدة ساعة.

والخطوة الرابعة توضع صينية تيفال مدهونه بالزيت، على أن يتم وضع القطايف بواسطة الملعقة أو وضع العجين في البراد، ويصب من خلال الفتحة التي توجد في البراد، وتترك إلى أن يصبح بها فقاعات، ولونها ذهبي.

بعد الإنتهاء من كافة كمية العجين وتسويتها.. يتم تغطية القطايف بواسطة قطعة من القماش القطنية إلى أن يتم استخدامها.

نصائح لعمل القطايف.. 6 خطوات لابد منهم 

  1. يفضل استخدام الدقيق الخاص بالحلويات حتى تكون النتيجة جيدة.
  2. يفضل أن يكون قوام القطايف بعد العجين يشبه قوام الكيك.
  3. يفضل وضع على القطايف القليل من اللبن البودرة فهو يساعد على جودة العجين.
  4. يفضل وضع القليل من السكر الذي يسرع حركة التخمير، حيث تتغذى البكتيريا النافعة على السكر، ومن ثم يتم تخمير العجين بشكل أسرع.
  5. يفضل وضع القطايف في صينية تيفال حتى لا تلتصق.
  6. يفضل  رفع القطايف من على النار بعدما يكون مستوى النضج وصل إلى اللون الذهبي.
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