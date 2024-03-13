حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل القطايف بحشوة الجوز والقشطة في المنزل

تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

حلويات رمضان 2024

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل القطايف بحشوة الجوز والقشطة بشكل مختلف تماما وسهل، فالقطايف بحشواتها المختلفة واحدة من أهم الوصفات الحلوة المحببة للمصريين خاصة في شهر رمضان الكريم.

طريقة عمل القطايف بحشوة الجوز والقشطة

المقادير:

- مقادير عجينة القطايف :

الدقيق : 3 اكواب دقيق ابيض فاخر متعدد الاغراض.

خميرة : 1 ملعقة كبيرة.

البيكنج بودر : 1 ملعقة كبيرة.

السكر : 2 ملعقة كبيرة.

الملح : 1 ملعقة صغيرة.

ماء دافئ : 2 كوب.

حشوة القشطة :

القشطة : علبة مجهزة او نصف كيلو قشطة من الماركت.

ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة.

عصير الليمون : 1 ملعقة صغيرة.

السكر : 1 كوب.

حشوة الجوز :

الجوز : 2 كوب جوز مفروم ناعم.

السكر : 5 ملاعق كبيرة.

ماء الزهر : 3 ملاعق كبيرة.

القرفة : نصف ملعقة صغيرة.

لتحضير الشربات :

السكر : 2 كوب.

الماء : كوب ونصف.

عصير الليمون : 1 ملعقة صغيرة.

ماء الزهر : 1 ملعقة صغيرة.

فستق حلبي : حسب الرغبة (للتزيين).

الزيت النباتي : حسب الحاجة (للقلي).

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى:

لتحضير عجينة القطايف: يُخلط الدقيق مع السكر، والبيكنج باودر، والخميرة، والملح جيداً. يُضاف الماء وتخلط كل المكونات جيداً حتى تندمج وتتجانس، ثم تترك لمدة ساعة حتى تختمر.

الخطوة الثانية:

تسخن المقلاة جيداً ويفضل أن تكون من الحديد السميك القعر لتحمل الحرارة العالية.

الخطوة الثالثة:

يصب مقدار ملعقة كبيرة من المزيج وتكرر الطريقة نفسها على أن تحمر القطايف من جهة واحدة فقط.

الخطوة الرابعة:

بعد خلط الحشوتين، توضع كمية مناسبة في كل قرص عجينة قطايف، ويتم إغلاقها بإحكام.

الخطوة الخامسة:

يوضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة حتى يسخن. تقلَى القطايف في الزيت، وتقلب على الجانبين حتى تحمر، وترفع على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

لتحضير الشربات:

الخطوة الأولى:

احضري وعاء ثم ضعي بداخله الماء، ثم أضيفي إليه السكر. ضعي الوعاء على نار درجة حرارتها عالية لكي تغلي المكونات، وأضيفي عصير الليمون الطازج وماء الزهر أو ماء الورد.

الخطوة الثانية:

ثم اتركي الخليط الذي يحتوي على المكونات يغلي، بعدها قومي بتخفيف النار، واتركيه يغلي مع بعضه البعض برفق لمدة عشر دقائق إلى أن يصبح كثيفاً.

الخطوة الثالثة:

ثم ضعي القطايف في الشربات، وارفعيها في مصفاة لتتخلص من الشربات الزائدة، وقدميها باردة أو ساخنة مع الفستق الحلبي.

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