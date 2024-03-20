مسلسل مسار إجباري الحلقة 10.. حيلة علي وحسين للتخلص من الدكتور حشيش

عرضت الحلقة العاشرة من مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر عتابًا دار بين كلا من حسين أحمد داش ووالدته نعنانة "بسمة" وكذلك بين علي "عصام عمر" ووالدته سماء "صابرين"، بسبب اخفائهما سر وفاة والدهما عمر البرنس "محمود البزاوي"عنهم واخفاءهم ملاحقة العصابة لهم وتهديدهم.

وشهدت الحلقة العاشرة من “مسار إجباري” زيارة المحامي الفاسد مجدي حشيش للدكتور صفوت مصباح وهو المُدان في قضية قتل حبيبة في محبسه وسؤاله عن مكان أبحاث حبيبة، كما وعد حشيش صفوت بإخراجه من السجن حال تسليمه تلك الأبحاث.

وفكر كلا من الأخوين علي وحسين خلال أحداث الحلقة في حيلة للتخلص من مسعد عن طريق اصطدامه بالدكتور مجدي حشيش الذي يعمل لديه، إذ وجدا ضرورة إبلاغ حشيش عن مكالمات مسعد مع والده عمر البرنس، وهي التي قد تسيء لسمعته وبهذا يمكنهما التخلص منه نهائيا.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل مسار إجباري

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 10 بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساء.

ويعرض المسلسل أيضًا على قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة ON دراما في تمام الساعة 7:30 مساءكما يعرض كذلك على القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وبالتزامن مع ذلك يعرض على منصة Watch it.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

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