مسلسل سر إلهي الحلقة 10.. القبض علي أحمد سلامة وبحوزته سبائك الذهب

مسلسل “سر إلهي” الحلقة 10.. يتورط عزيز في أخذ سبائك من الذهب مقابل إطلاق سراح الطفلة التي خطفها، قبل أن تلقى الشرطة القبض عليه وبحوزته السبائك ليكتشف أن ذهب مغشوش.

مسلسل “سر إلهي” الحلقة 10

تفاجأت رحمة بعد التنازل عن الأتيليه الخاص بها، بدخول شقيقتها نصرة، ودارت بينهما مشادة كلامية خاصة أن رحمة تسببت في حبس ناصرة سبع سنوات بسبب الشهادة الزور، لتقوم “ناصرة” بطردها من الأتيليه.

أبطال سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة العاشرة

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

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