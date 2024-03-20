الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر إلهي.. ملخص أحداث الحلقة 9

سر الهي
سر الهي

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل سر إلهي الذي تخوض بطولته النجمة روجينا، والمعروض حاليًا عبر قنوات "سي بي سي" الفضائية ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، تصاعدا في جرعة التشويق والإثارة بشكل كبير.

مسلسل سر إلهي ملخص أحداث الحلقة 9

وشهدت أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 9،  ذهاب ناصرة التي تجسد دورها الفنانة روجينا إلى صديقتها القديمة "نهى" التي تجسد دورها الفنانة رشا مهدي، والتي خانتها وتزوجت طليقها "سعد" الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت، لتخبرها بأنه يقوم بسرقتها وأنه يكذب عليها ويزور في أوراق معرض السيارات من أجل إيهامها بأنه يخسر.

وضمن أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 9، حلت صدمة كبيرة على "نهى" بعد علمها بسرقة زوجها "سعد" لها كما حدثت مواجهة قوية بينها وبين ناصرة، والتي وبختها في أثناء الحديث خاصة بعد خيانتها لها وزواجها من طليقها عقب دخولها السجن.

ذهب "شريف" الذي يجسد دوره الفنان يوسف الأسدي شقيق "ناصرة" التي تجسد دورها الفنانة روجينا إلى "شاهيناز" التي تجسد دورها الفنانة مي سليم، وذلك من أجل طلب يد شقيقتها "حلا"، والذي تجمع بينهما قصة حب قوية.

مسلسل سر إلهي الحلقة 9.. روجينا تواجه رشا مهدي بسرقة محمد ثروت لها

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مسلسل سر إلهي الحلقة 9.. شاهيناز ترفض طلب شريف بالزواج من شقيقتها حلا

مسلسل سر إلهي الحلقة 9.. نصرة تخدع شقيقتها رحمة وتشتري الأتيليه الخاص بها

أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 9

وأثناء ذهاب شريف إلى شاهيناز كان يتواجد شقيقها "أدهم" الذي يسجد دوره الفنان محمود حجازي، وقاما الثنائي بالاستهزاء بطلب شريف والتي رفضته "شاهيناز" بشكل غير لائق وطلبت منه عدم إخبار حلا برفض زواجهما، خاصة وإنها تعلم بأن حلا تريد هي الاخرى الزواج منه وقامت بطرده من مكتبها. 

وتفاجأت رحمة عقب التنازل عن الأتيليه الخاص به بدخول شقيقتها نصرة، وحدث بينهم مواجهة خاصة وأن رحمة تسبب في حبس ناصرة سبع سنوات بسبب الشهادة الزور عليها في المحكمة مقابل مبلغ مالي كبير، لتقوم ناصرة بطردها بعد ذلك من الأتيليه عقب شرائه.

ملخص أحداث مسلسل سر إلهي السابقة

وعلى مدار الحلقات الـ8 السابقة، دائما ما يجعلنا المخرج رءوف عبد العزيز، والمؤلف أمين جمال، في حالة شغف وفضول مستمر، حول تفاصيل الأحداث المقبلة، والتي انتهت عندها الحلقة الـ8 بذهاب طفلة صغيرة للمكان الذي يوجد به الذهب، والمحبوس فيه عزيز "أحمد سلامة"، وتقف الطفلة أمامه، ليجعل لمخرج والمؤلف أمام العديد من السيناريوهات والتوقعات، هل تقوم الطفلة بفك عزيز ويهرب بالذهب، أم ماذا سوف يحدث؟.

أبطال سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة العاشرة

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

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مسلسل سر إلهي الحلقة 9.. روجينا تواجه رشا مهدي بسرقة محمد ثروت لها

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