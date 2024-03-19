مسلسل سر إلهي الحلقة 9.. نصرة تخدع شقيقتها رحمة وتشتري الأتيليه الخاص بها

مسلسلات رمضان 2024..

عرضت مساء اليوم الثلاثاء الحلقة التاسعة من مسلسل سر إلهي الذي تخوض بطولته النجمة روجينا والتي شهدت أحداث مثيرة ومشوقة.

مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 9

استطاعت ناصرة التي تجسد دورها الفنانة روجينا بأن تخدع شقيقتها رحمة التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين وذلك عن طريق حبيبها والذي جعلته يؤثر عليها في التنازل له عن الأتيليه الخاص به مقابل عدم نشر صورها الفاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاجأت رحمة عقب التنازل عن الاتيلية الخاص به بدخول شقيقتها نصرة وحدث بينهم مواجهة خاصة وان رحمة تسبب في حبس ناصرة سبع سنوات بسبب الشهادة الزور عليها في المحكمة مقابل مبلغ مالي كبير، لتقوم ناصرة بطردها بعد ذلك من الاتيلية عقب شراؤه.

مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة التاسعة

يعرض مسلسل "سر إلهي" الحلقة التاسعة بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC العامة وقناة CBC DRAMA بالإضافة إلى منصة WATCH IT الرقمية.



قصة مسلسل سر إلهي



مسلسل سر إلهي بطولة روجينا تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة في إطار 15 حلقة ويشهد العمل أولى تجارب روجينا في عالم الأعمال التلفزيونية ذات الـ15 حلقة.

أبطال مسلسل سر إلهي



وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

يذكر أن مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا بعد مسلسلي “ستهم” و"انحراف"، والعمل من إنتاج كودكس.