الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

سر إلهى الحلقه الثامنة: محمود حجازى يتفق مع صديقة رنا رئيس على تخديرها

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا العديد من الأحداث الشيقة والهامة، خاصة بعد تصاعد وتيرة الأحداث خلال الحلقات الماضية بشكل مشوق ومثير وغير متوقع.

مسلسل سر إلهي 

كشفت الحلقة عن قيام بدر (محمود حجازي)، بالاتفاق مع صديقة رقية (رنا رئيس)، القيام بتخديرها واصطحابها إليه، ولكن المفاجأة تكون بإعطاء صديقتها جرعة زائدة من المخدر يجعل رقية تصاب بالتعب الشديد، مما يجعل بدر يتوتر بسبب هذا الأمر ويتصل بشقيقه شاهيناز (مي سليم)، لكي تنقذه من هذه الورطة، ولكنها تقوم بخطف رقية، وتهديد ناصرة بقلتها في حالة عدم حصولها الذهب.

مسلسل سر إلهي 

موعد عرض مسلسل روجينا الحلقة

مسلسل سر إلهي الحلقة 8 تعرض مساء اليوم الإثنين  حصريا على شاشة قناة CBC الفضائية

في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بالإضافة إلى عرض المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل سر إلهي 


تفاصيل احداث مسلسل سر إلهي الحلقة 7

كشفت الحلقة الـ 7 من مسلسل سر إلهي عن سارق ذهب نصرة التي تجسد دورها النجمة روجينا ليكون شخص غير متوقع نهائيا التفكير فيه، وهو “الدكتور سليمان بدر” الذي يجسد دوره الفنان محمود الحديني، صاحب دار المسنين الذي كانت تعمل فيه “نصرة”.

 

وتنتهي الحلقة بمعرفة "عزيز الرفاعي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد سلامة ويظهر بشخصية محامي شاهيناز التي تجسد دورها الفنانة مي سليم، مكان ذهب “نصرة”، والذي كان يراقبها دون علمنا، لتمثل نهاية الحلقة بمفاجأة جديدة تزيد من فضول حماس وشغف الجمهور، هو ماذا سوف يحدث.

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موعد عرض مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 8

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