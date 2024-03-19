سر إلهى الحلقة 8: الحظ يلعب دورا مهما لإنقاذ أحمد سلامة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا العديد من الأحداث الشيقة والمهمة، خاصة بعد تصاعد وتيرة الأحداث خلال الحلقات الماضية بشكل مشوق ومثير وغير متوقع.

مسلسل سر إلهي

وانتهت الحلقة الـ8 بذهاب طفلة صغيرة للمكان الذي يوجد به الذهب، والمحبوس فيه عزيز (أحمد سلامة)، وتقف الطفلة أمامه، لتنتهي الحلقة بالعديد من السيناريوهات والتوقعات، هل تقوم الطفلة بفك عزيز ويهرب بالذهب، أم ماذا سوف يحدث؟

مسلسل سر إلهي

وتمكنت روچينا والتي تحسد شخصية “نصرة ”من إنقاذ شقيقتها رنا رئيس “رقيه” بعد اختطافها على يد محمود حجازي “بدر” ومي سليم “شاهيناز”.

مسلسل سر إلهي

موعد عرض مسلسل روجينا الحلقة

مسلسل سر إلهي الحلقة 8 تعرض مساء اليوم الإثنين حصريا على شاشة قناة CBC الفضائية

في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بالإضافة إلى عرض المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية.



تفاصيل أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 7

كشفت الحلقة الـ 7 من مسلسل سر إلهي عن سارق ذهب نصرة التي تجسد دورها النجمة روجينا ليكون شخص غير متوقع نهائيا التفكير فيه، وهو “الدكتور سليمان بدر” الذي يجسد دوره الفنان محمود الحديني، صاحب دار المسنين الذي كانت تعمل فيه “نصرة”.

وتنتهي الحلقة بمعرفة "عزيز الرفاعي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد سلامة ويظهر بشخصية محامي شاهيناز التي تجسد دورها الفنانة مي سليم، مكان ذهب “نصرة”، والذي كان يراقبها دون علمنا، لتمثل نهاية الحلقة بمفاجأة جديدة تزيد من فضول حماس وشغف الجمهور، هو ماذا سوف يحدث.