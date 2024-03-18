يواصل مسلسل سر إلهي جذب الجمهور وذلك بعد حالة من التشويق والإثارة التي شهدتها الحلقات السابعة السابقة وتصدر المسلسل تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وإشادة الجمهور بأداء روجينا الأكثر من رائع من خلال شخصية “نصرة” التي تجسدها خلال الأحداث.

مسلسل سر إلهي لـ " روجينا " ملخص الحلقة 7

شهدت الحلقة 7 من مسلسل سر إلهي إلهي عدد كبير من الأحداث الشيقة ونكشف في السطور التالية أبرز أحداث الحلقة السابعة:

كشفت الحلقة الـ 7 من مسلسل "سر إلهي" عن سارق ذهب نصرة "التي تجسد دورها النجمة روجينا وهو الدكتور سليمان بدر الذي يجسد دوره الفنان محمود الحديني مالك دار المسنين الذي كانت تعمل فيه نصرة.

قامت “شاهيناز” التي تجسد دورها الفنانة مي سليم بتدبير فضيحة لرحمة التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين عن طريق فبركة صور مخلة لها ورفض "سراج" الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم زوجها في السر مساعداتها.

شهدت الحلقة 7 من مسلسل سر إلهي مواجهة نارية بين “ياسين” الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي وبين الدكتور “سليمان” وبين “نصرة” ودار بينهما حوار شديد اللهجة بسبب سرقة الذهب والتفاوض على استرداده ولكن التفاوض لم ينجح.

قرر “نصرة” بعد رفض الدكتور سليمان أعطائها الذهب باختراق هاتفه الخاص وذهبت “نصرة” إلي “ريهام” التي تجسد دورها الفنانة نورا مهدي والتي تظهر بشخصية مهندسة كمبيوتر ولديها باع كبير في قرصنة المحمول، وتستطيع قرصنة المحمول الخاص بسليمان بدر، وبالفعل تستطيع نصرة من خلال قرصنة التليفون الوصول لمكان الذهب، وتنقله لمحافظة الإسماعيلية.

تنتهي الحلقة بمعرفة “عزيز الرفاعي” الذي يجسد دوره الفنان أحمد سلامة ويظهر بدور محامي "شاهيناز" مكان ذهب "نصرة" والذي كان يراقبها دون علمها.

مسلسل سر إلهي موعد عرض الحلقة 8



مسلسل سر إلهي الحلقة 8 تعرض مساء اليوم الإثنين عبر قناة CBC الفضائية العامة وقناة CBC DRMA بشكل حصري بالإضافة إلى منصة واتش ات الرقمية.

مسلسل سر إلهي مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

الإعادة الإولى في تمام الساعة السادسة صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

قصة مسلسل سر إلهي



مسلسل سر إلهي من نوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة وتدور قصته في اطار اجتماعي تشويقي حول حول سيدة تدعى نصرة والتي تجسد دورها النجمة روجينا وتدخل في صدمة مع أشقاؤها الذين يتسببوا في سجنها 7 سنوات بعد الشهادة الزور عليها في قضية قتل مقابل مبلغ مالي كبير لتخرج من السجن وتقرر الانتقام من كل من تسببوا في أذيتها.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا يشارك فيه بجانبها مجموعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وهم كل من: