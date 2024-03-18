منافسة نسائية شرسة بين نجمات الفن في الأسبوع الأول من دراما رمضان 2024

يشهد موسم دراما رمضان 2024 منافسة نسائية شرسة بين نجمات الفن في عدد مختلف من الأعمال التلفزيونية والمعروضة حاليا للجمهور عبر مختلف قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تقدم موسما دراميا ضخما متنوعا بين الأعمال الكوميدية والتاريخية والدرامية والشعبية.

صبا مبارك - لحظة غضب

حققت النجمة الأردنية صبا مبارك نجاحا كبيرا الفترة الأخيرة خاصة بعد عرض مسلسل “بين السطور” قبل الموسم الرمضاني مباشرة بالإضافة إلى مشاركتها في المارثون الرمضاني بمسلسل “لحظة غضب” والمعروض عبر منصة WATCH IT الرقمية.

وتلقت صبا مبارك ردود أفعال قوية من الجمهور حول شخصية “يمنى" التى تقدمها ضمن أحداث مسلسل لحظة غضب والتي تتعرض للقهر والظلم والتسلط من زوجها.



روجينا - مسلسل سر إلهي

واستطاعت النجمة روجينا أن تخطف الأنظار منذ الحلقات الأولى لمسسلها الجديد “سر إلهي” وذلك بشخصية “نصرة” التي تجسدها خلال الأحداث والتي خطفت قلوب المشاهدين من أول حلقة، وموجة تعاطف غير عادية معناها نظرا للظلم الكبير الذي تتعرض لها وقسوة الحياة عليها.

وتصدر مسلسل سر إلهي التريند من أولى حلقاته، وكان الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كتطبيق "X"، وفيسبوك، واستطاعت روجينا أن تقدم أداء احترافي متزن وصل لقلوب الجمهور.

سر إلهي بطولة كل من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ريهام حجاج - مسلسل صدفة

فيما استطاعت النجمة ريهام حجاج تقديم دور استثنائي بشخصيتها في مسلسلها الجديد “صدفة” والتي تعود من خلاله لتقديم الأعمال الكوميدية وتمكنت من تقديم شخصية لها ملامح مميزة وخاصة واكتشفت موهبتها الكوميدية والمختلفة عن باقي الأدوار الدرامية التي اعتاد الجماهير عليها السنوات الأخيرة.

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

غادة عبد الرازق - مسلسل صيد العقارب

وتنافس النجمة غادة عبد الرازق في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل “صيد العقارب” وحقق العمل ردود أفعال قوية من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختفلة خاصة حول شخصية غادة عبد الرازق والإشادة بأداء "عايدة" الشخصية التي تقدمها خلال الأحداث.

دينا الشربيني - كامل العدد +1

يواصل مسلسل كامل العدد نجاحه للعام الثاني على التوالي بالجزء الجديد الذي يحمل اسم كامل العدد +1 وتشارك في بطولته النجمة دينا الشربيني والتي تقدم خلال الأحداث شخصية “ليلى” وهي أم لأبناء كبار في مرحلة المراهقة ويشهد هذا العمل تطور كبير في أداء دينا الشربيني بالإضافة إلى جرأتها على تقديم هذا الدور والذي يعد واحدا من أبرز أدوارها خلال مشوارها الفني.