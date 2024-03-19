مسلسل سر إلهي.. ناقد فني: رؤوف عبد العزيز مخرج صياد للنجاح بأبسط الإمكانيات

مسلسلات رمضان 2024..

أشاد الناقد عماد يسري، بتوليفة مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان الجاري على شبكة قنوات cbc، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل سر إلهي عمل درامي متكامل

وقال يسري، إن "سر إلهي"، عمل درامي متكامل العناصر الفنية، بداية من السيناريو المحكم، الذي يجعل الجمهور في حالة شغف متابعة حلقاته، ثم اختيار المخرج كاست عمل مميز، وتقديمهم للجمهور بشكل مختلف بعيدا عن التقليدية والمعتاد لكونه مخرج مثقف وواعي، كما قدم رؤوف عبد العزيز محمد ثروت، وكذلك عودة الفنان القدير محمود الحديني للدراما بظهور رائع، فضلا عن وجود بطولة مجتهدة دائما ما تسعى للتجديد كالنجمة روجينا.

خلق حالة من الثقة لدى الجمهور في تقديم عمل هادف

وأوضح الناقد الفني، أن المخرج رؤوف عبد العزيز، خلق حالة من الثقة لدى الجمهور في تقديم عمل هادف يقدم قضايا اجتماعية، نظرا لكونه على مدار تاريخه الفني خاصة السنوات الأخيرة، دائما ما يقدم قضايا مهمة كما حدث مثلا في مسلسل انحراف، أو الطاووس، أو ستهم، وغيرها.

وأكد يسري، أن رؤوف عبد العزيز، يعتبر بمثابة مخرج صياد للنجاح، فهو قادر على تقديم عمل درامي مميز، وصورة حلوة تجذب المشاهدين، وموضوع مميز، بأبسط الإمكانيات المادية ومع ذلك يظهر بشكل جيد ولا يشعر الجمهور بذلك، بالعكس نرى العديد من المسلسلات دون ذكر أسماء من الممكن أن تتكلف ضعف ميزانية ما يقدمه ومع ذلك نرى جودة أقل خاصة على مستوى الصورة، مرجعا ذلك لكون رؤوف في الأصل مدير تصوير شاطر، وهذا الأمر إفادة بشكل كبير في تقديم صورة تخطف المشاهدين لما يقدمه.

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق والإثارة وترصد أحداث المسلسل قصة “نصرة” وتجسدها النجمة روجينا ولتي تواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.



أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يضم مجموعة كبير من نجوم الفن بجانب النجمة روجينا وهم كل من:

أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.